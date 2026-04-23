Trump anunció una prórroga de tres semanas del alto el fuego entre Israel y el Líbano

WASHINGTON.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció este jueves que el alto el fuego entre Israel y Líbano será prorrogado por tres semanas , en un intento por dar margen a las negociaciones en curso y evitar una nueva escalada en la frontera sur, donde las fuerzas israelíes mantienen enfrentamientos con Hezbollah.

“El alto el fuego entre Israel y Líbano se prorrogará por TRES SEMANAS” , escribió Trump en una publicación en redes sociales, mientras mantenía reuniones en la Casa Blanca con enviados de ambos países. El mandatario estadounidense aseguró además que existen “grandes posibilidades” de alcanzar un acuerdo de paz este mismo año , en una señal de optimismo que contrasta con la persistencia de enfrentamientos sobre el terreno.

Además, el mandatario norteamericano declaró que “pronto” habrá una reunión tripartita con el presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, y su par libanés, Joseph Aoun .

“Creo que existe una muy buena posibilidad de alcanzar la paz. Creo que debería ser algo sencillo”, dijo a periodistas mientras se reunía con los embajadores de Líbano e Israel para anunciar la prórroga de un frágil alto el fuego.

El anuncio coincide con una segunda ronda de conversaciones en Washington entre representantes israelíes y libaneses, en un intento por consolidar una tregua que, aunque ha reducido la intensidad de los combates, continúa siendo frágil y expuesta a incidentes constantes. La mediación estadounidense busca transformar este cese temporal en una instancia más duradera que permita avanzar hacia negociaciones políticas más amplias.

WATCH LIVE: President Trump hosts second round of Israel-Lebanon talks at White House https://t.co/fTPazhtQ6Q

Sin embargo, la realidad en el frente muestra que la violencia no se ha detenido por completo. En las últimas horas, el ejército israelí informó que varios cohetes fueron lanzados desde el sur del Líbano hacia su territorio y que fueron interceptados por su fuerza aérea. Las sirenas sonaron en la localidad de Shtula, cerca de la frontera, sin que se reportaran víctimas. El episodio ocurrió tras una serie de bombardeos israelíes en el sur libanés durante la misma jornada .

El miércoles, de hecho, se registró el día más mortífero desde la entrada en vigor de la tregua , que había comenzado el 17 de abril con una duración inicial de diez días. Al menos cuatro personas murieron en ataques israelíes en el sur del Líbano, según la agencia estatal libanesa, en una jornada que volvió a poner en evidencia la volatilidad del acuerdo.

Entre las víctimas se encontraba la periodista Amal Khalil , de 42 años, quien murió tras un bombardeo en la localidad de Al Tiri. Equipos de rescate, en coordinación con el ejército libanés y la Cruz Roja, lograron recuperar su cuerpo entre los escombros horas después del ataque. Otra reportera resultó gravemente herida en el mismo episodio.

El presidente libanés, Joseph Aoun , y el primer ministro, Nawaf Salam , acusaron a Israel de cometer un “crimen de guerra” , al considerar que el ataque tuvo como objetivo a periodistas y dificultó las tareas de rescate. El ejército israelí, por su parte, indicó que el incidente está “bajo revisión”.

Las hostilidades entre Hezbollah e Israel se reactivaron el 2 de marzo, cuando el grupo chiita abrió fuego en apoyo a Irán en el contexto de la guerra regional. Desde entonces, más de 2400 personas han muerto en el Líbano , según cifras de las autoridades locales, en su mayoría en el sur del país.

El impacto material del conflicto también ha sido severo. Más de 50.000 viviendas han sido destruidas o dañadas , de acuerdo con el Consejo Nacional de Investigación Científica libanés, que precisó que cerca de 17.700 casas fueron completamente arrasadas y más de 32.000 sufrieron daños parciales. Además, se registraron centenares de demoliciones incluso durante los primeros días de la tregua, lo que ha dificultado el regreso de miles de desplazados a sus hogares.

Israel mantiene el control de una franja de territorio en el sur del Líbano , de entre 5 y 10 kilómetros de profundidad, con el objetivo declarado de crear una zona de seguridad que proteja a sus comunidades del norte de los ataques con cohetes lanzados por Hezbollah. La presencia militar israelí en esa área es uno de los principales puntos de fricción en las negociaciones.

En paralelo, Hezbollah aseguró haber lanzado drones contra posiciones de artillería israelíes , en respuesta a lo que calificó como violaciones del alto el fuego por parte de Israel. Estas acciones reflejan las tensiones persistentes dentro de una tregua que, si bien sigue vigente, se encuentra bajo presión constante.

El gobierno libanés había anticipado que solicitaría una extensión del cese el fuego en las conversaciones en Washington, al tiempo que busca el fin de los ataques israelíes y la retirada de sus tropas del sur del país. Las negociaciones también abordan cuestiones más amplias, como la seguridad fronteriza y el futuro del despliegue militar en la zona .

Fuente: La Nación