Triple crimen. El narco conocido como Pequeño J será extraditado desde Perú el próximo lunes

Tony Janzen Valverde Victoriano será extraditado desde Perú a la Argentina el próximo lunes para enfrentar los cargos por el triple femicidio de Morena Verdi, Brenda Loreley del Castillo y Lara Morena Gutiérrez, según confirmaron fuentes de la investigación. Se trata del narco conocido como Pequeño J y que es considerado por los investigadores como el instigador principal de la brutal matanza registrada el 19 de septiembre pasado, cuyo móvil estaría vinculado a la venta de drogas.

Pequeño J es requerido por las autoridades judiciales argentinas por la presunta comisión del delito de homicidio agravado , al haberse cometido con el concurso premeditado de dos o más personas , con ensañamiento , alevosía y mediando violencia de género , en tres hechos distintos que se encuentran en concurso real entre sí.

En la causa se investiga no solo los homicidios de esas jóvenes, sino también las ramificaciones que habría establecido la banda en la Argentina, una red que actuaría en una amplia gama de actividades delictivas, desde narcomenudeo hasta lavado de dinero y trata de personas.

Además de ese joven peruano que fue arrestado en Lima tras dejar nuestro país poco después del triple crimen, en el expediente hay otros 11 imputados. Esta semana, La Justicia federal dictó la falta de mérito del peruano Joseph Freyser Cubas Zavaleta, conocido como “Señor J”, como partícipe del triple crimen de Florencio Varela.

La Justicia federal de Morón resolvió que las pruebas recolectadas hasta el momento no son suficientes para mantener al “Señor J” en prisión preventiva, aunque eso no representa que quede excluido de la investigación.

Al momento de su detención, en octubre pasado, el “Señor J” ya estaba preso, pero en el edificio del Cuerpo de Policía Montada de la Policía Federal Argentina, en la avenida Figueroa Alcorta y Cavia, detenido en el marco de un proceso de extradición solicitado por la Justicia de Perú, donde Cubas Zavaleta es procurado por tráfico de drogas. Según la investigación en aquel país, sería integrante de la organización narco criminal conocida como Los Pulpos , que opera principalmente en la ciudad de Trujillo.

Pequeño J, en tanto, será indagado el martes próximo, un dia después de su arribo a la Argentina, por el juez federal de Morón, Jorge Rodríguez, que lleva adelante la investigación.

El triple feminicidio por el que la justicia argentina requiere a Valverde Victoriano ocurrió el 19 de septiembre en una vivienda ubicada en la esquina de Río Jáchal y Chañar, en Florencio Varela . Allí fueron asesinadas Lara Gutiérrez , de 15 años, Brenda del Castillo , de 20, y Morena Verdi , también de 20, luego de ser trasladadas en una caravana integrada por una camioneta Chevrolet Tracker blanca y un Volkswagen Fox que actuaba como apoyo. La reconstrucción realizada por la policía bonaerense a partir de cámaras municipales permitió seguir el recorrido de los vehículos durante diez minutos por distintas calles del distrito hasta llegar a la casa donde se cometieron los homicidios.

La hipótesis de los investigadores es que el triple crimen fue cometido como venganza por el robo de un cargamento de drogas.

Fuente: La Nación