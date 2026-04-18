Triple crimen de Florencio Varela: empezó la parte final del proceso de extradición de “Pequeño J”, detenido en Perú

Tras haber aprobado hacia fines de enero la extradición de Pequeño J , el principal acusado del triple crimen de Florencio Varela, el gobierno de Perú informó que el detenido de 20 años será extraditado hacia Argentina en las próximas semanas . De hecho, tiene 30 días para volver al país. Y por estas horas, se ultiman detalles de la entrega y traslado del principal sospechoso.

Las autoridades peruanas confirmaron que el proceso de extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano ingresó en la etapa final y que sólo "restan detalles" para que el joven pueda ser trasladado hacia Argentina.

Según anticiparon desde el Juzgado Federal N°2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez, el proceso de extradición tendría que ocurrir en los siguientes 30 días (dentro del mes), con intervención de Interpol.

"Resta coordinar la logística y la diplomática para sellar el traslado", informaron desde la Secretaría N°8 del Dr. Ignacio Calvi y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú. Desde que fue capturado, “Pequeño J” está alojado en el Penal Nuevo Imperial , en la localidad de Cañete, considerado como uno de los más complicados del sistema penitenciario de Perú.

Hacia fines de enero, el gobierno peruano decidió aprobar mediante una resolución la solicitud de extradición que la justicia argentina había requerido en septiembre de 2025, luego de que el apuntado huyera del país y fuera atrapado en Perú. Lo detuvieron en Pucusana, a pocos kilómetros al sur de Lima.

La defensa de Pequeño J en aquel país había rechazado en octubre pasado la extradición voluntaria, por lo que las autoridades argentinas solicitaron a sus pares de Perú una resolución oficial.

Resolución que llegó recién hacia fines de enero, mediante la Resolución Suprema 041-2026-JUS firmada por el presidente interino del Perú, José Jerí, el canciller Hugo de Zela y el ministro de Justicia, Walter Martínez.

Tony Janzen Valverde Victoriano está acusado de homicidio agravado premeditado y con ensañamiento, alevosía y violencia de género, tras ser el uno de los apuntados de la masacre en Florencio Varela donde hubo tres jóvenes asesinadas: Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20).

Pero más allá del homicidio, Pequeño J está apuntado por el Juzgado Federal de Morón por otros delitos que se revelaron a partir del avance de la investigación del triple crimen, como su vinculación con una organización criminal dedicada al narcotráfico a gran escala, posibles delitos de trata y explotación sexual, y eventuales maniobras de lavado de activos.

Las tres jóvenes desaparecieron en la noche del viernes 19 de septiembre del año pasado en La Matanza. Y sus cuerpos fueron encontrados cuatro días más tarde, enterrados en una casa de Florencio Varela.

Desde un comienzo, el supuesto móvil fue una venganza narco. Según la reconstrucción que hicieron los pesquisas, las chicas subieron a una camioneta Chevrolet Tracker blanca durante la noche del 19 de septiembre, supuestamente para ir a un evento.

Pero la camioneta tenía la patente adulterada, lo que dificultó el rastreo. Viajaron desde La Matanza hasta Florencio Varela y en ese viaje pasaron por una cámara de seguridad en Lomas de Zamora que permitió seguir el rastro.

Las jóvenes fueron vistas por última vez cerca de una estación de servicio, a unas tres cuadras de Monseñor Bufano y Crovara, adonde se subieron voluntariamente a una camioneta Chevrolet Tracker blanca.

Los investigadores detectaron el impacto de los teléfonos celulares de las chicas desaparecidas (las tres tenían Iphone) en la casa de Florencio Varela donde finalmente encontraron sus cuerpos descuartizados escondidas en el fondo de una propiedad.

Fuente: Clarín