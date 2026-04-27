Tras 25 años, una obra vuelve a conectar tres ciudades estratégicas: este es el puente que le mejorará la vida a 5000 trabajadores

La Dirección Provincial de Vialidad de Mendoza puso en marcha la construcción de un nuevo puente sobre el Río Mendoza , en la Ruta Provincial 31 , una obra clave para restablecer la circulación del transporte agrícola entre los departamentos de San Martín, Lavalle y Maipú.

El proyecto permitirá recuperar una conexión vial estratégica que permanecía interrumpida desde hace más de dos décadas, luego de que el antiguo puente quedara parcialmente demolido y sin condiciones para soportar el paso de camiones.

Las obras se desarrollan a unos 30 kilómetros al noreste de Fray Luis Beltrán, en un punto donde los tres departamentos mencionados confluyen sobre el río.

En ese sector existía un puente que comenzó a demolerse en 2001 con el objetivo de ser reemplazado por una estructura nueva . Sin embargo, la crisis económica que atravesó el país ese año dejó el proyecto inconcluso y el puente quedó parcialmente destruido.

Desde entonces, el tránsito de cargas pesadas quedó restringido, afectando especialmente a la producción agrícola de la zona. Los camiones que transportan productos desde el área productiva de Fray Luis Beltrán hacia Tres Porteñas, sobre la Ruta Provincial 41, debían utilizar caminos alternativos como el Acceso Este, lo que implicaba mayores distancias y costos logísticos.

La obra contempla la construcción de un nuevo puente que reemplazará completamente el sector comprometido de la antigua estructura. Además, se ejecutará un tramo adicional de aproximadamente un kilómetro de pavimento hacia el este, en un sector que actualmente es de ripio.

El titular de Vialidad Provincial, Osvaldo Romagnoli, explicó que “esto es un nexo que remplazará el sector comprometido del puente, donde se construirá uno nuevo, que no va a tener limitante de carga y permitirá la interacción vial de la producción, principalmente de chacra, pero también de frutales y vitivinícola, a través de la RP 31, entre el carril Las Margaritas (RP 33) y el carril Chimbas (RP 41).

“ La recuperación de este puente devolverá una conectividad vial óptima en todo este sector que estamos interviniendo, que ahora es parte de una traza nueva de 1 kilómetro, donde estamos recargando áridos, haciendo un alteo sobre el suelo anegable, para luego hacer la base y finalmente una carpeta asfáltica de 6 centímetros que le dará continuidad hacia el este”, agregó el funcionario.

La nueva infraestructura tendrá un impacto directo en la logística de la producción agroindustrial del este mendocino. En la zona funcionan importantes establecimientos agrícolas dedicados a cultivos de chacra, frutales y vitivinicultura.

Durante la temporada alta, por las rutas provinciales 31 y 33 circulan hasta 500 camiones diarios vinculados a la actividad productiva, además de unos 5000 trabajadores que se trasladan a los distintos establecimientos.

De acuerdo con Vialidad, el nuevo puente tendrá aproximadamente el doble del tamaño del anterior, lo que permitirá el paso de todo tipo de transporte de cargas y mejorará significativamente la conectividad vial entre los principales polos productivos de la región.

Fuente: La Nación