Trágico accidente sobre la Ruta 38: atropelló a un caballo y murió en el acto

Un trágico accidente tuvo lugar este jueves por la noche sobre la ruta Nacional 38 donde un motociclista murió tras impactar de lleno contra un caballo. Ocurrió en cercanías de la localidad cordobesa de San Esteban, en el norte del valle de Punilla.

El violento y trágico episodio se registró a la altura del kilómetro 176 , alrededor de las 20.30, cuando el conductor de la moto no vio que el caballo cruzaba por la ruta e impactó de lleno contra el animal. Producto del fuerte golpe, el motociclista murió en el acto, según confirmaron fuentes policiales que arribaron al lugar.

Según informaron, el siniestro fatal ocurrió a unos 50 metros al norte del cruce entre las localidades de Los Cocos y San Esteban, donde hay varios animales que están sueltos.

Hubo un fuerte operativo de Bomberos, Policía y de servicios de Emergencia en la zona y se dispuso el corte total del trazado nacional.

En simultáneo, personal de tránsito advirtió sobre el corte total de la Ruta 38 y se implementaron desvíos por la zona de Dolores, según publicó el sitio el Diario de Carlos Paz .

Por el momento, las fuentes investigativas no dieron detalles acerca de lo que pudo ocurrir allí, pero las primeras pericias indican que el motociclista no vio el cruce del equino sobre la ruta y lo atropelló.

Fuente: Clarín