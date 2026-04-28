Tragedia en Morón: murió una beba en el incendio de una casa

Una beba murió este martes tras el incendio de una vivienda en el partido bonaerense de Morón, en un hecho que conmociona a la zona y es investigado por la Justicia.

Según las primeras informaciones, el fuego se desató en la casa cuando la madre de la nena había salido para llevar a su otro hijo al colegio. Al regresar, se encontró con la vivienda envuelta en llamas.

Personal de emergencia trabajó en el lugar para controlar el incendio y asistir a la familia, pero la beba no pudo ser rescatada a tiempo. Las circunstancias exactas en las que se inició el fuego aún no fueron determinadas.

Fuentes del caso indicaron que se realizarán peritajes para establecer si el incendio fue accidental o si hubo algún tipo de falla eléctrica u otra causa que lo haya provocado.

El hecho generó conmoción entre los vecinos, que se acercaron para colaborar durante el operativo y asistir a la familia en medio de la tragedia. Mientras tanto, la investigación sigue en curso para reconstruir cómo ocurrió el incendio y si hubo responsabilidades.

Fuente: Clarín