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Tragedia en Morón: murió una beba en el incendio de una casa

Redacción CNM abril 28, 2026

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Una beba murió este martes tras el incendio de una vivienda en el partido bonaerense de Morón, en un hecho que conmociona a la zona y es investigado por la Justicia.

Según las primeras informaciones, el fuego se desató en la casa cuando la madre de la nena había salido para llevar a su otro hijo al colegio. Al regresar, se encontró con la vivienda envuelta en llamas.

Personal de emergencia trabajó en el lugar para controlar el incendio y asistir a la familia, pero la beba no pudo ser rescatada a tiempo. Las circunstancias exactas en las que se inició el fuego aún no fueron determinadas.

Fuentes del caso indicaron que se realizarán peritajes para establecer si el incendio fue accidental o si hubo algún tipo de falla eléctrica u otra causa que lo haya provocado.

El hecho generó conmoción entre los vecinos, que se acercaron para colaborar durante el operativo y asistir a la familia en medio de la tragedia. Mientras tanto, la investigación sigue en curso para reconstruir cómo ocurrió el incendio y si hubo responsabilidades.

Fuente: Clarín


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