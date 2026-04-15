Tormenta en el AMBA: calles inundadas y complicaciones para transitar

Una fuerte tormenta de lluvia que comenzó por la madrugada genera complicaciones en el tránsito en las primeras horas de este miércoles en la región metropolitana . El Servicio Meteorológico Nacional (SMN ) emitió una alerta a corto plazo por lluvias intensas para la ciudad de Buenos Aires y los municipios del conurbano Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela, San Martín, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, San Fernando, San Isidro, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López .

Según el meteorólogo Christian Garavaglia, las lluvias superaban los 120 milímetros en la zona norte de la ciudad, como en los barrios de Palermo y Belgrano .

Las lluvias superan los 120 mm en la zona norte de la ciudad (Palermo, Belgrano...) https://t.co/KGjFdQLJyG

Fuente: La Nación