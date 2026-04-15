Home Ads
NACIONALES

Tormenta en el AMBA: calles inundadas y complicaciones para transitar

Redacción CNM abril 15, 2026

Home Ads

Home Ads

Una fuerte tormenta de lluvia que comenzó por la madrugada genera complicaciones en el tránsito en las primeras horas de este miércoles en la región metropolitana . El Servicio Meteorológico Nacional (SMN ) emitió una alerta a corto plazo por lluvias intensas para la ciudad de Buenos Aires y los municipios del conurbano Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela, San Martín, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, San Fernando, San Isidro, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López .

Según el meteorólogo Christian Garavaglia, las lluvias superaban los 120 milímetros en la zona norte de la ciudad, como en los barrios de Palermo y Belgrano .

Las lluvias superan los 120 mm en la zona norte de la ciudad (Palermo, Belgrano...) https://t.co/KGjFdQLJyG

Fuente: La Nación


Home Ads

Home Ads
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Tags