Guillermo Francos opinó sobre las denuncias contra Adorni: “Tuvo una actitud que a la gente no le gustó”

A cinco meses de su salida del Gobierno, el exjefe de Gabinete Guillermo Francos reapareció públicamente y se refirió a la situación actual de Manuel Adorni , quien lo reemplazó en el cargo y enfrenta denuncias por enriquecimiento ilícito. El exfuncionario aseguró que la Justicia debe actuar como corresponde, acusó un “ acribillamiento mediático ” en torno a las denuncias y no descartó la posibilidad de ser candidato en 2027 .

Entrevistado en LN+ por el periodista Alfredo Leuco, Francos calificó la situación de Adorni como “muy particular” y ponderó que está “siendo apoyado por el Presidente y la secretaria general [Karina Milei]”. " Ellos están buscando una definición de este tema y esperando los resultados de la investigación “, sintetizó el exfuncionario nacional.

No obstante, Francos reconoció que las denuncias contra el jefe de Gabinete significaron un “golpe” para el Gobierno, pero consideró que el Poder Ejecutivo recibe un “ acribillamiento mediático ” que complica la posibilidad de “dar explicaciones”.

“ Sí creo que la situación le ha ocasionado al Gobierno un desgaste , en un momento en el que parecería que debería ser todo lo contrario. Ha tenido resultados positivos y cambió la Argentina”, continuó.

En esa línea, el exjefe de Gabinete opinó que Adorni cometió un error al realizar una conferencia de prensa para explicar su situación y responder a las denuncias. Para Francos, la actitud que mostró el jefe de Gabinete “no le gustó a la gente”, lo que convirtió el asunto en algo aún “más negativo”.

Tras ello, se refirió una a una a las acusaciones contra Adorni. Sobre el viaje del jefe de Gabinete con su esposa en el avión presidencial a Nueva York y evaluó que “no es un tema importante” porque el Presidente elige quiénes lo acompañan y “tiene el derecho de hacerla participar”. “ Se agrandó mucho ”, subrayó.

En cuanto al viaje del funcionario a Punta del Este , sobre el cual se investiga un presunto enriquecimiento ilícito, Francos remarcó que se trató de “ una imprudencia ” y deslizó: “Los temas sobre la contratación del avión y la persona que lo hizo lo debe investigar la Justicia”. “Me resulta difícil opinar sobre estos temas porque no tengo la información completa. Si el Presidente lo está sosteniendo, es por algo”, dijo.

Por otro lado, se refirió a su relación con Milei, tras la renuncia: " Con Milei somos amigos, hemos trabajado juntos. Sabe que puede contar conmigo ”.

En tanto, a cinco meses de su salida del Gobierno, Francos no descartó volver a involucrarse en la política y ser candidato en 2027 . “Cualquiera que tenga la aprobación de la gente se siente con posibilidades de competir electoralmente en el futuro. Entonces yo tengo en mi cabeza esa idea, de competir por mi ciudad o provincia. Tengo esa vocación”, destacó y aclaró que todavía no comentó sus intenciones con el Presidente, pero lo va a hacer porque existen “posibilidades enormes para aprovechar el envión”.

“Tengo la vocación de hacerlo, pero estas decisiones políticas son de conjunto. Yo estoy dentro de esta fuerza y lo conversaré con ellos cuando lo crean oportuno ”, añadió.

🗣️ “Tengo la idea de poder competir” El ex jefe de Gabinete Guillermo Francos no descartó ser candidato de La Libertad Avanza en 2027 y aseguró que es un tema que hablará con Javier y Karina Milei. 📍 En El Diario de Leuco pic.twitter.com/ZqxVPDINZw

Este martes, a su vez, la consultora D’Alessio IROL publicó un informe sobre cuáles son los integrantes de La Libertad Avanza con mayor imagen positiva y registró que Francos lidera el ranking, con el 44% . Luego le siguen Patricia Bullrich (42%), Diego Santilli (39%), Javier Milei (38%) y Manuel Adorni (16%).

En este contexto, se refirió a su disputa con el asesor Santiago Caputo en 2025, justo un tiempo antes de su salida del Gobierno, y declaró que se trató de un tema del año pasado que ya no le preocupa. “En ese momento había tensiones, como hay en todo equipo de trabajo, y le quise sacar la tensión al Presidente y no ser yo un factor de disputas internas. Y él lo entendió”, explicó.

Fuente: La Nación