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Top 14 de URBA: Hindú está solo arriba, Newman y SIC ganaron con autoridad y Champagnat dio el golpe ante Belgrano

Redacción CNM abril 11, 2026

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El Top 14 de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) tuvo este sábado su cuarta jornada. Newman se impuso con contundencia, por 52-28 , a Los Matreros , mientras que el SIC , que actuó como local en la cancha de Alumni , superó al dueño del lugar por 33-23 . Además, Champagnat dio uno de los golpes del día al vencer como visitante a Belgrano Athletic por 30-24 . En tanto, Hindú se hizo fuerte fuera de casa y derrotó a Buenos Aires C&RC por 32-12 .

En otros partidos, La Plata se llevó un triunfo ajustado frente a CUBA por 35-33 , mientras que el CASI , que jugó como local en Regatas Bella Vista , venció con claridad al equipo amarillo y azul por 38-14 . Por último, Atlético del Rosario se quedó con un partido parejo ante Los Tilos , por 39-32 .

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Fuente: La Nación


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