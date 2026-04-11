Top 14 de URBA: Hindú está solo arriba, Newman y SIC ganaron con autoridad y Champagnat dio el golpe ante Belgrano

El Top 14 de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) tuvo este sábado su cuarta jornada. Newman se impuso con contundencia, por 52-28 , a Los Matreros , mientras que el SIC , que actuó como local en la cancha de Alumni , superó al dueño del lugar por 33-23 . Además, Champagnat dio uno de los golpes del día al vencer como visitante a Belgrano Athletic por 30-24 . En tanto, Hindú se hizo fuerte fuera de casa y derrotó a Buenos Aires C&RC por 32-12 .

En otros partidos, La Plata se llevó un triunfo ajustado frente a CUBA por 35-33 , mientras que el CASI , que jugó como local en Regatas Bella Vista , venció con claridad al equipo amarillo y azul por 38-14 . Por último, Atlético del Rosario se quedó con un partido parejo ante Los Tilos , por 39-32 .

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Fuente: La Nación