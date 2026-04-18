The Wall Street Journal: “El nuevo orden radical de Milei se topa con los viejos problemas de la Argentina”

El prestigioso periódico estadounidense The Wall Street Journal (WSJ) publicó un artículo sobre cómo “el nuevo orden radical” que trajo el presidente Javier Milei con sus políticas económicas “se topa con los viejos problemas de la Argentina”.

La nota primero afirma que a pesar de las reformas de libre mercado que aplica la administración libertaria, problemas históricos del país como el desempleo , los bajos salarios, la inflación y las acusaciones de corrupción siguen sin resolverse y “amenazan con descarrilar la terapia de choque” del Gobierno. También, según el periódico, esos problemas son “los mismos de la vieja ‘casta’ política a la que prometió derrocar”.

“Acusaciones de corrupción. Reveses legales. Malestar económico. Resultados desastrosos en las encuestas. Cualquiera de estos factores sería un duro golpe para la agenda de Milei ”, enumera el texto. Estas cuestiones en conjunto, para WSJ, “representan una amenaza para su reelección en 2027 y para su capacidad de culminar su terapia de choque económico para un país que lleva décadas sumido en una crisis fiscal”.

Por otro lado, la nota, firmada por Samantha Pearson y Silvina Frydlewsky desde Buenos Aires, indica que si bien Milei redujo la inflación y estabilizó la economía, “los votantes no vieron los beneficios” de esto y que la popularidad del Presidente se encuentra en su nivel más bajo desde que asumió: un descenso del 10% respecto al año pasado, según la encuestadora Atlas Intel.

“Si bien Milei aún tiene buenas posibilidades de ser reelegido en las elecciones presidenciales del 2027, las encuestas sugieren que esto refleja una oposición débil más que confianza en su administración”, suma WSJ. De acuerdo a una reciente encuesta de la consultora CB, plasmada en la nota, alrededor del 53% de los argentinos manifestó su deseo de un cambio de gobierno el próximo año.

Tras ese dato, el periódico destaca un mensaje que publicó el mandatario en el que reconoció un primer trimestre difícil para la economía. “Sabemos que estos últimos meses fueron duros. Por eso pedimos paciencia. El rumbo es el correcto”, escribió esta semana en X.

En ese contexto, WSJ sostuvo que aunque la Argentina haya recibido el swap de US$20.000 millones de Estados Unidos para paliar la crisis cambiaria del año pasado, el Gobierno haya reducido el tamaño del Estado y bajado la inflación, “está en juego el experimento de Milei” porque estos avances económicos “sirvieron poco para impulsar la economía nacional”.

“La inversión en sectores que generan empleo, como la manufactura y los servicios, sigue siendo débil, y el desempleo aumentó, y la inflación, si bien disminuyó notablemente, sigue siendo alta en comparación con los estándares internacionales”, agrega el periódico.

En otro tramo del texto, el diario ahonda en las varias acusaciones de corrupción que envuelven a miembros del Gobierno. Esto, afirma WSJ, no ayuda a mantener la confianza pública ni a convencer a los votantes, que todavía no perciben los beneficios económicos, para reelegir en 2027.

Es en ese marco que el artículo menciona el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, la investigación por los vuelos y propiedades del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

“Para muchos argentinos, la corrupción no figura entre sus principales preocupaciones, pero cualquier señal de debilidad política puede reavivar los temores de los inversores ante un posible retorno de la oposición peronista y sus políticas intervencionistas”, insiste la nota a modo de cierre sobre la presión de sindicatos y tribunales contra las reformas de la administración libertaria, como la suspensión de varios artículos de la reforma laboral.

“Gobernar sin un amplio respaldo político tiene sus límites” , finaliza.

Fuente: La Nación