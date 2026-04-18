“Qué lindo ladronazo que soy”: el inesperado giro en la investigación por la muerte de una pareja de jóvenes en Rosario

La investigación por la muerte de una pareja de jóvenes en Rosario dio un giro inesperado en las últimas horas, luego de que la Justicia indicó que la principal hipótesis apunta a un femicidio seguido de suicidio.

Sophia Civarelli y Valentín Alcida , ambos de 22 años, aparecieron muertos este viernes en dos lugares distintos, a unas 15 cuadras uno del otro, en pleno centro de Rosario. El caso conmocionó a la ciudad, ya que ambos eran estudiantes de psicología y hacía poco habían decidido convivir.

Si bien al principio la fiscal Carla Ranciari, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas del Ministerio Público de la Acusación (MPA), caratuló a los expedientes como “muerte dudosa ”, el viernes por la tarde la Justicia de Santa Fe señaló que la principal conjetura del caso es que Alcida asesinó a Civarelli y luego se quitó la vida.

La fiscal llegó a este resultado luego de las pericias realizadas en los teléfonos celulares de los jóvenes, el testimonio de familiares y allegados, y el relevamiento y levantamiento de rastros en la escena donde fue hallada Civarelli.

En esta misma línea, también solicitó que se realice la autopsia en el Instituto Médico Legal de Rosario bajo el protocolo de femicidio, indicaron las fuentes del MPA.

Primero se reportó una denuncia por la muerte de Alcida. El llamado al 911 ocurrió alrededor de las 4 de este viernes e indicó que el joven se había tirado al vacío desde un octavo piso de un edificio en 3 de Febrero al 1100, en el este de Rosario. Fue asistido por personal médico de emergencia y trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde no pudieron salvarle la vida.

Minutos antes de arrojarse, él mismo había llamado a la Policía santafesina para advertir sobre la situación de su novia, que estaba a pocas cuadras de allí.

Civarelli fue encontrada sin vida en un departamento de la calle 3 de Febrero al 2400. Tenía una herida cortante en el cuello , con un cuchillo de cocina tipo Tramontina a pocos centímetros de su cuerpo, y sin otras lesiones considerables.

También la fiscal apuntó otro detalle: en el departamento en que se halló sin vida a Civarelli se encontró una nota de despedida de Alcida , que anticipaba su propia muerte al no haber podido salvar la de su novia. Esa vivienda, a su vez, es en el que ambos convivían desde que formalizaron su relación de pareja.

"Había una carta que quedó en lugar, manuscrita por él, en la cual decía que su pareja se había quitado a vida y que luego él también decidió suicidarse porque no pudo salvarla. Lo intentó hacer de distintas maneras, pero no lo pudo concretar", añadió Ranciari.

"Por eso se dirigió al domicilio de su amiga y se suicidó de la manera que lo anunció en la carta: tirándose desde un octavo piso", concluyó la fiscal sobre la hipótesis fuerte.

Por su parte, el médico legista que participó del peritaje en el departamento de Civarelli señaló que, preliminarmente, todo apuntaría a un suicidio . Habría ocurrido entre la tarde y la noche del jueves.

“No hay nada para determinar que la agresión fue realizada por un tercero”, había declarado la fiscal Ranciari. Luego, con los resultados de las pericias en mano y la prueba recolectada, todo cambió.

Coty, una amiga de Sophia, apuntó contra Alcida, a quien escribió como “muy tóxico” y que le decía que si ella lo dejaba, “él se moría”.

“Sophia me comentó que él era violento , que cuando discutían él se ponía como agresivo, pero no con ella, sino que se encerraba en el baño, golpeaba las paredes del baño, se golpeaba la cara”, expresó la joven al medio rosarino El Tres .

La amiga de la víctima fue contundente con respecto a la primera hipótesis del caso: “ Ella no se suicidó, a ella la mataron . Ella nunca se hubiera suicidado, nunca”.

Ella vivía en la localidad santafesina de Villa Amelia. Había llegado a Rosario para estudiar psicología en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), donde conoció a su novio, Valentín.

Él era oriundo de Surgentes, una localidad al sudeste de Córdoba y ubicada a unos 20 kilómetros de Santa Fe. También había llegado a Rosario para estudiar psicología.

“ Que lindo ladronazo que soy. Semejante hermosura ”, le escribió Alcida en uno de los comentarios de la última foto que subió Civarelli en su perfil de Instagram , el pasado 10 de diciembre.

La joven le respondió con un sentido “mi amor”. El posteo incluye mensajes del abuelo y de la madre de la joven: “Que hermosa mi nieta” y “mi bella princesa”.

Línea 144: Brinda atención, contención y asesoramiento a personas en situación de violencia y riesgo. Podés comunicarte de manera gratuita las 24 hs., los 365 días, y descargando la app.

Línea 135. El Centro de Atención al Suicida (CAS) está atendiendo 18 horas diarias, de 8 a 2 de la mañana, de forma anónima, gratuita y voluntaria. La línea 135 es gratis desde CABA o Gran Buenos Aires; y el (011) 5275-1135 es para el todo el país.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín