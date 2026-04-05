Tenían hijos y volvían de un casamiento: quiénes eran las personas que murieron durante el temporal en Tucumán

Mariano Robles, de 28 años, y Solana Albornoz , de 32, fueron encontrados sin vida dentro de su auto tras el feroz temporal que azotó a Tucumán . Ambos eran buscados desde el sábado, luego de perder contacto con sus familiares en medio de la tormenta.

Eran padres de dos hijos pequeños -entre ellos, un bebé de apenas nueve meses- que se encontraban al cuidado de su niñera al momento del hecho.

En cuanto a su vida cotidiana, Robles trabajaba en la Casa de Gobierno de Tucumán, mientras que Albornoz se desempeñaba en la Caja Popular de Ahorros, un organismo público provincial encargado de regular y administrar el juego en la provincia.

La pareja regresaba de un casamiento en Tafí Viejo cuando decidió detener la marcha y esperar dentro de su Nissan Versa a que disminuyera la intensidad de la lluvia.

Sin embargo, la situación se volvió crítica: la corriente comenzó a arrastrar el auto hasta un canal de riego, donde terminó volcado, con ambos atrapados en su interior.

Las horas posteriores a la desaparición estuvieron marcadas por la incertidumbre. Familiares y allegados iniciaron una búsqueda desesperada ante la falta de respuestas y la imposibilidad de comunicarse con sus teléfonos.

Finalmente, tras un operativo en el que participaron distintas unidades policiales, bomberos y equipos especiales, fueron encontrados muertos dentro del vehículo, que había quedado dado vuelta en una zona anegada.

Fuente: TN