Poner una planta de ruda al lado del limonero: para qué sirve y por qué lo recomiendan

En el mundo de la jardinería, hay trucos que pasan de generación en generación. Uno de los más populares es el de plantar ruda al lado del limonero . ¿Por qué tantos lo recomiendan? ¿Qué beneficios trae esta dupla verde?

La ruda es una planta conocida por su aroma intenso y sus propiedades tradicionales. Muchos la eligen por su fama de “ahuyentar las malas energías”, pero en el jardín cumple un rol mucho más práctico.

La principal razón por la que se aconseja poner una planta de ruda cerca del limonero es su capacidad para repeler insectos y plagas . El fuerte olor de la ruda actúa como un escudo natural, lo que ayuda a proteger al limonero de visitantes indeseados como pulgones, moscas blancas y otros bichos que suelen atacar los cítricos.

Además, la ruda es resistente y no compite de manera agresiva por los nutrientes del suelo, por lo que puede convivir sin problemas con el limonero. Esta convivencia favorece un ambiente más sano para ambas plantas.

Más allá de lo práctico, la ruda también tiene un lugar especial en la cultura popular argentina. Se dice que tener ruda en casa trae buena suerte y aleja las malas vibras . Por eso, muchos eligen plantarla cerca de árboles frutales como el limonero no solo proteger el cultivo, sino también sumar un “plus” energético al hogar.

El consejo es sencillo: ubicá la ruda a una distancia prudente del tronco del limonero para que ambas tengan espacio para crecer. No requiere cuidados especiales, solo un poco de sol y riego moderado.

Así, con este pequeño gesto, podés sumar protección y tradición a tu jardín, lo que aprovecha lo mejor de la naturaleza y de las creencias populares.

Fuente: TN