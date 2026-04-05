Dejar 5 clavos de olor en el freezer: cuál es su beneficio y por qué hacerlo

De acuerdo con distintas tradiciones y también por sus propiedades naturales, algunos ingredientes cotidianos pueden cumplir una doble función en el hogar: aportar beneficios prácticos y, al mismo tiempo, ser utilizados en rituales simbólicos para mejorar el ambiente.

En ese sentido, los clavos de olor se destacan por su intenso aroma y sus propiedades antibacterianas y desodorizantes, lo que los convierte en un recurso simple pero efectivo para mantener espacios más limpios y agradables.

Uno de los usos que comenzó a viralizarse es dejar 5 clavos de olor en el freezer , una práctica que combina lo funcional con lo simbólico dentro del hogar.

Para aprovechar sus beneficios, se recomienda colocarlos en un pequeño recipiente , bolsita o incluso envueltos en una gasa, y ubicarlos en un rincón del freezer. También es importante renovarlos cada una o dos semanas para mantener su efectividad.

No se aconseja dejarlos sueltos ni en contacto directo con los alimentos, ya que su función es actuar como complemento dentro del ambiente y no interferir en la conservación de la comida.

Incorporar este tipo de recursos simples puede ayudar a mejorar la experiencia diaria en la cocina, al combinar practicidad con pequeños hábitos que hacen la diferencia.

Fuente: TN