Tenía una perimetral y una tobillera, pero igual seguía hostigando a su ex: cumplirá prisión preventiva

En el barrio de Saavedra de la Ciudad de Buenos Aires, un hombre de 34 años, identificado como D.G.A., con antecedentes penales, volvió a ser arrestado tras violar las restricciones impuestas por la Justicia y hostigar a su ex pareja , a pesar de portar una tobillera electrónica de geolocalización ambulatoria , indicaron fuentes del caso a Infobae .

La intervención del auxiliar fiscal Matías Vila , de la Unidad de Flagrancia (UFLA) Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad , resultó determinante para que la jueza Susana Parada , titular del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°31 , dictara la prisión preventiva del agresor, según informó el Ministerio Público Fiscal porteño.

El episodio se produjo cuando la Policía de la Ciudad localizó al imputado a metros de la vivienda de la víctima mientras caminaba por la calle Plaza , tras una alerta del Departamento de Emergencias Policiales .

El sistema de monitoreo advirtió que el usuario de la tobillera no respondía a los llamados de la Central de Alarmas , señal que coincidía con la proximidad al domicilio protegido. En ese contexto, el personal policial acudió al lugar y verificó el estado de la mujer, de 47 años , quien no sufrió lesiones físicas durante el incidente y se hallaba en buen estado de salud, informaron.

De acuerdo con la información oficial, sobre el imputado pesaba una prohibición de acercamiento, a menos de 1.000 metros de la víctima y la obligación de evitar cualquier tipo de contacto con ella, medidas dispuestas por la UFLA Este . La reincidencia, sumada a la violación del perímetro impuesto y la falta de respuesta a los controles de la tobillera, activó el protocolo de emergencia y derivó en la detención inmediata.

Según explicaron fuentes judiciales, el detenido cuenta con dos condenas previas por amenazas, lesiones y desobediencia .

Durante la audiencia, la jueza Parada consideró que los antecedentes penales y la reiteración de episodios de hostigamiento justificaban la prisión preventiva, tal como había solicitado el auxiliar fiscal Vila , en una resolución que consideró la complejidad de las situaciones de violencia de género y las características específicas de este caso.

Fuente: Infobae