Tenía pedido de captura internacional por violación en Paraguay, se escapó y abusó de una menor en Argentina

Un peligroso criminal paraguayo, conocido como "Derli" , fue detenido en la localidad bonaerense de San Vicente. El hombre tenía pedido de captura internacional desde 2020 por violación y robo agravado. Pero además, pesaba sobre él otra causa de abuso sexual de una menor de 9 años en Villa Zavaleta.

Fuentes policiales informaron que las tareas para dar con "Derli" comenzaron hace poco más de 6 años: en febrero de 2020; cuando abusó en ese momento de una menor de 9 años, la hija de un vecino que vivía en el barrio de emergencia de Barracas, y hasta se supo que intentó en este tiempo ocultarse en la provincia de Misiones.

Tras varios meses de persecución y de entrecruzamiento de llamadas y pericias en las redes sociales, las distintas pistas llevaron a los agentes de la División Delitos Contra la Integridad Sexual de la Policía de la Ciudad hacia San Vicente, a poco más de 50 kilómetros de la Ciudad, donde el paraguayo apuntado tendría un nuevo domicilio para seguir eludiendo a la Justicia.

En San Vicente, "Derli" fue sorprendido y detenido en la vía pública en la zona denominada Barrio Hospital , luego del despliegue de brigadas operativas a partir de la implementación de tareas de vigilancia encubierta.

El arresto se produjo articulando de forma inmediata con el Juzgado de Garantías en turno de San Vicente, que libró el exhorto correspondiente.

En cuanto a sus antecedentes en Paraguay, este criminal tenía un pedido de captura por "coacción sexual, violación y robo agravado" , dispuesto por el Juzgado Penal de Garantías de Presidente Franco, que corresponde a Alto Paraná, en Paraguay.

En su país, el violador había sometido a una adolescente de 15 años y también le robó el teléfono celular cuando la amenazó con un arma de fuego. Un hecho ocurrido el 26 de enero de 2020.

Al escaparse hacia la Argentina, "Derli" siguió siendo buscado y pocos días después, la Policía porteña recibió la denuncia de abuso sexual que había cometido contra una menor de 9 años.

Fue en ese contexto que los agentes iniciaron con los rastrillajes y hasta tuvieron el dato que había partido a Misiones donde se ocultó gran parte del último tiempo, para volver a cruzar a Paraguay.

Tras ser detenido en la localidad de San Vicente, "Derli" quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 15, que encabeza Karina Zucconi, con intervención de la Secretaría 146, de Constanza Macri.

Fuente: Clarín