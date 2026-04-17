Inseguridad en Lomas de Zamora: un automovilista embistió a un ladrón para evitar el robo piraña de un vehículo y todo quedó grabado

Un violento hecho de inseguridad tuvo lugar en la zona sur del conurbano bonaerense, en Lomas de Zamora. Un automovilista embistió a un ladrón para evitar el robo piraña de un vehículo y todo quedó grabado por las cámaras de seguridad de la zona.

Todo empezó en el atardecer del lunes, previo a las 18, frente a un reconocido supermercado en la zona de Ingeniero Budge . Allí, cuatro delincuentes - uno de ellos, armado - probaban abrir las puertas de los vehículos que estaban en la cuadra del súper con intenciones de robo.

Venían "tanteando" los autos de la cuadra hasta que hicieron foco en una camioneta oscura que estaba estacionada en la puerta del supermercado. pero, también estaba cerrada con llave.

En la puerta del supermercado, el delincuente que estaba armado disparó un par de tiros al aire a modo de amedrentamiento para que el dueño de la camioneta saliera del local comercial y así hacerse de las llaves del vehículo.

Pero, en ese instante, y mientras ya el resto de los asaltantes rodeaban el vehículo para robarlo, apareció un auto rojo desde la esquina de la calzada y a toda marcha, embistió a uno de los integrantes de la banda, que estaba del lado de la calle.

El impacto, aplastó al asaltante contra la camioneta que pretendían robar.

La huída a velocidad del auto rojo, y el delincuente gritando de dolor y a los saltos en medio de la calle hizo que los delincuentes abortaran el robo . A esa altura, del supermercado habían salido algunos clientes para ver que estaba pasando.

El ladrón que fue atropellado sufrió la fractura de una de sus piernas y no podía escapar por sus propios medios. Sin embargo, logró huir con ayuda de sus cómplices quienes se fueron del lugar disparando tiros al aire .

En la cámara que se difundió en las redes, se puede ver como el ladrón que fue atropellado cae al piso, se levanta rengueando, pero a los pocos metros se da cuenta que no puede caminar: estaba fracturado. Finalmente, termina siendo sostenido por sus compañeros quienes se lo llevan como una carga.

Otra cámara muestra que los delincuentes iniciaron la fuga con el joven herido llevado del brazo, luego lo subieron a los hombros y finalmente a la rastra.

Fuentes policiales confirmaron que los delincuentes aún no fueron identificados y los cuatro están prófugos.

Fuente: Clarín