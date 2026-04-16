“Tenés que dejar de mear a militantes”: el Gordo Dan cruzó a Sebastián Pareja y reavivó otra interna libertaria

Daniel Parisini, mejor conocido por su seudónimo en redes sociales "Gordo Dan", salió a cruzar una vez más a Sebastián Pareja, diputado nacional y armador político de La Libertad Avanza. El conflicto se remonta al período electoral del año pasado, cuando Pareja habría intervenido para que las listas bonaerenses no estuvieran integradas por tuiteros libertarios.

Fue en ese entonces, luego de que se conocieran los nombres que integrarían las listas de LLA para la Provincia de Buenos Aires, cuando un grupo de tuiteros afines al Gobierno nacional salieron a criticar el accionar de Pareja, quien decidió denunciar a algunas de estas cuentas ante la Justicia.

Ayer, se conoció que la Justicia desestimó esas denuncias y el Gordo Dan aprovechó la emisión de su programa "La misa" en el canal de streaming Carajo para retomar la interna y defender a los tuiteros que "dan la batalla cultural" en redes por el gobierno de Javier Milei.

"Si te molesta lo que dice la gente, quizás deberías escucharlos y tomar acciones en consecuencia, como dejar de mear a los militantes genuinos. Sería una buena acción y quizás se logre en algún momento la paz. Pero así no va", marcó el Gordo Dan hablando a cámara, con un mensaje directo a Pareja.

En este sentido, consideró que el diputado nacional "está muy mal asesorado si evidentemente tiene que utilizar las mismas técnicas que usaba Malena Galmarini con tuiteros y denunciar por cosas que tuitean".

"Te la tenés que bancar flaco, no va más esa modalidad", sostuvo Parisini y expresó: "Me parece poco inteligente salir a denunciar tuiteros".

Y recordó: "Yo vengo hablando de este tema desde el año pasado, llegué a pedirle la renuncia a Sebastián Pareja. No pasó, lo mantuvieron. Será decisión de las autoridades del partido, pero siempre me voy a poner del lado de los pibes que dieron la cara e hicieron la batalla cultural desde sus casas, convenciendo a sus papás y sus abuelos de que vayan a votar".

En la misma línea se expresaron el resto de los integrantes de "La misa", quienes señalaron que denunciar a alguien por lo que escribe en sus redes sociales "es algo de zurdo" y lo denominaron una "metodología kuka", que va "en contra de lo que el Javo quiere".

Finalmente, el Gordo Dan cerró el debate volviendo a cargar contra Pareja: "Bancatelá, boludo, meás a los pibes solo por ver 'La misa', después vienen Los Inquebrantables y me piden foto y dicen 'cuidado que no nos vea la gente de Sebastián'". Los Inquebrantables es una línea interna de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires, lanzada por el propio Pareja. "Bancatelá si te putean, por algo será", completó Dan.

Fuente: Clarín