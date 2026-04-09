Sun Tzu, estratega chino, predicaba: “La mejor victoria es cuando resolvemos el problema sin enfrentamientos”

Sun Tzu fue una de las figuras más importantes de la antigua China y dejó una huella profunda con sus reflexiones y enseñanzas. Aunque muchas de ellas surgieron en un contexto militar, todavía pueden aplicarse a situaciones cotidianas de la actualidad.

Entre ellas, una de las que más destaca hace referencia a la resolución de conflictos. “ La mejor victoria de todas ocurre cuando resolvemos el problema sin necesidad de entrar en un enfrentamiento directo con nadie ”, predicó el estratega.

La frase remarca que no es necesario discutir, atacar al otro o responder de manera agresiva para salir ganador de un conflicto. Por el contrario, invita a resolverlo de manera pacífica, con estrategia, inteligencia y la capacidad de evitar una pelea innecesaria.

Algunas de las enseñanzas que se desprenden de esta frase son:

Esta frase va de la mano con las creencias generales de Sun Tzu. A pesar de haber sido un estratega de guerra, sostenía que era fundamental anticiparse a los conflictos y evitar un desgaste innecesario . Para él, la verdadera inteligencia no estaba en vencer por la fuerza, sino leer el contexto, actuar con astucia y resolver conflictos de manera eficaz .

Aunque fue dicha hace muchos siglos, esta reflexión aún tiene peso en la actualidad . En una sociedad donde predominan la reacción inmediata, las discusiones y los cruces personales, resolver un conflicto con paciencia y diálogo demuestra una inteligencia genuina.

La reflexión de Sun Tzu se puede aplicar a varios ámbitos de la vida cotidiana:

Sun Tzu fue un reconocido estratega, militar y filósofo chino que vivió entre los VI y V a.C . Su figura trascendió por haber sentado las bases de un pensamiento estratégico que influyó en el ámbito militar, político y la resolución de conflictos .

Su obra más conocida es El arte de la guerra , donde trata temas como la planificación, la inteligencia y el manejo del adversario. A pesar del paso de los siglos, sus creencias siguen vigentes y son tomadas como referencia en distintos ámbitos.

Fuente: TN