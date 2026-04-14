Subastas del Banco Ciudad: cómo comprar camionetas desde $10.000.000

El Banco Ciudad y AUSA (Autopistas Urbanas Sociedad Anónima) convocan a una subasta pública en la que se rematan autos y camionetas, a partir del martes 21 de abril .

La subasta del Banco Ciudad permite acceder a camionetas, con un precio base que parte de los $10.000.000 y otras opciones de $13.000.000, de forma online.

Esta subasta se desarrollará entre las 11 y las 12.50 horas del martes 21 de abril , de manera electrónica, a través de la plataforma de subastas públicas del Banco Ciudad. La entidad financiera resalta que los interesados deben descargar desde el sitio las condiciones de venta, reglamentación y forma de participar.

Algunos de los vehículos que remata la entidad, bajo la subasta nº 3848 , son:

Una persona podrá realizar la misma oferta por el mismo producto y tendrá prioridad en el de mayor valor . Cabe destacar que las ofertas no se pueden revocar, ni cancelar en ninguna situación, solo al ser superadas. Como modo fidedigno, cada oferente observará el tiempo real del resto de las apuestas, el dinero acumulado y la posición frente al resto. De esta forma, cada oferta deberá ser superada por la propia o por la del otro, con el objetivo de adquirir el artículo.

Fuente: La Nación