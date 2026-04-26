Solana Sierra remontó un 6-0 en Madrid y avanzó por primera vez a los octavos de final de un WTA 1000

El court número 4 de la Caja Mágica de Madrid fue el escenario de una fabulosa reacción de la tenista argentina Solana Sierra (21 años). Frente a la turca Zeynep Sonmez (67°) y tras perder por 6-0 el primer set, la marplatense ganó 6-2 y 6-3, en 1h47m. Así, contundente sobre el polvo de ladrillo español, logró clasificarse para los octavos de final del WTA 1000 madrileño (es la primera vez que jugará esa instancia en un torneo de esta categoría).

Ya se trata de la tarea más importante de Sierra desde que en julio del año pasado sacudió el circuito en forma sorprendente llegando a los octavos de final de Wimbledon (una actuación que alteró positivamente su carrera) . En Madrid, este domingo, tuvo un arranque muy errático frente a Sonmez (23 años, en su mejor ranking): con cuatro dobles faltas, apenas el 38% de primeros servicios, ganando el 33% de puntos con el primer saque... Sin embargo, en el segundo parcial mejoró ampliamente sus registros (76% de primeros servicios), presionó a Sonmez con el poder de su drive y logró una valiosa victoria.

Round of 16 secured 👊 Solana Sierra turns the match on its head to defeat Sonmez in three! #MMOPEN pic.twitter.com/WpAQTQHUPa

La actuación en Madrid le permitirá a Solana, la mejor tenista argentina del mundo, volver a dar un salto en las posiciones: en el ranking en vivo ya figura 71° (+17). La próximo rival se la argentina será la belga Elise Mertens (19° cabeza de serie) o la checa Karolina Pliskova (197°, 34 años, número 1 en 2017).

Paola Suárez, flamante capitana del equipo albiceleste de la Billie Jean King Cup, radicada en Oviedo, estuvo presente en la Caja Mágica viendo a Sierra: durante la semana pasada se conoció el sorteo y la Argentina visitará en noviembre a Japón, por los playoffs, en busca del ascenso al Grupo Mundial. La tenista bonaerense no actuó recientemente en la zona americana, en Ibagué, pero lógicamente Suárez y el subcapitán Mariano Hood desean tenerla en el equipo en Asia.

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Fuente: La Nación