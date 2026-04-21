Sofía Clerici, la modelo que protagonizó el escándalo con Insaurralde en el Mediterráneo, anunció su embarazo

A casi tres años de la polémica que se desató por las fotografías que mostraban al entonces intendente de Lomas de Zamora y jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde , junto a Sofía Clerici en un yate en Marbella , la modelo anunció su embarazo en redes sociales.

Con una imagen que muestra un cochecito de bebé de la marca de lujo italiana Gucci , la influencer compartió una serie de fotografías para darles a conocer la noticia a sus seguidores.

Fuente: La Nación