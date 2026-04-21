MAR DEL PLATA: entró al patio de una casa, robó una bici e hizo caca antes de irse

ZONALES





Un hombre robó una bicicleta del patio de una casa en el barrio Bernardino Rivadavia, pero su dueña se indignó aún más cuando el delincuente hizo caca dentro de su terreno.





El robo se produjo este lunes cerca del mediodía en Francia entre Alvarado y Castelli, en el barrio Bernardino Rivadavia. Un sujeto que iba a pie y que llevaba consigo unos cartones se paró frente a la casa y abrió el portón.





Luego fue hasta el patio trasero y sustrajo una bicicleta. Salió por el mismo portón y se fue por la calle arriba de la bici, sin agarrar los cartones que dejó apoyados sobre un muro.





Pero eso no fue todo. Sandra, agregó: "Hasta se tomó el tiempo de defecar antes de llevarse la bici". Un hecho de inseguridad totalmente indignante.