Sin ambulancias ni helicóptero: aislados por las lluvias, tuvieron que armar una camilla para cruzar a un enfermo por un río

Con caminos intransitables por lluvias, los vecinos de un pueblo rural ubicado a 1.900 metros sobre el nivel del mar en el departamento de Tafí Viejo, en Tucumán, tuvieron que improvisar con troncos, maderas y elásticos una camilla para poder trasladar a un enfermo a través de un río crecido en busca de asistencia médica en los puestos más cercanos.

Una vez más los pobladores de Anfama, el pueblo que suele quedar aislado entre las sierras del Aconquija con cada crecida del río Grande, tuvieron que ingeniárselas para brindar ayuda a un vecino que no podía trasladarse por sus propios medios y a quien no podía llegar a buscar una ambulancia, ni un helicóptero.

La falta histórica de infraestructura en la alta montaña tucumana volvió a quedar expuesta en los videos que los propios pobladores grabaron con sus teléfonos celulares y compartieron en las redes sociales, l o que generó un sinnúmero de mensajes de indignación en la provincia como de admiración por la acción solidaria.

En el video se ve como un grupo de ocho hombres , bien abrigados por el clima frío y húmedo de la zona, se cargan al hombro la camilla de madera y se meten en el agua , que les llega hasta las rodillas, para poder cruzar distintos tramos del río Grande y caminar entre las piedras para trasladar al paciente que iba cubierto con frazadas.

El dramático operativo muestra como l a cadena humana resiste a la corriente mientras sostienen la camilla en alto, en un desafío de fuerza, equilibrio y precisión que les demandará varias horas hasta conseguir un médico.

La escena se desarrolló en el sector conocido como La Junta , sobre el río Grande, en una zona de difícil acceso ubicada a casi 1.900 metros de altura. Anfama, es una comunidad rural donde viven descendientes de diaguitas en el departamento Tafí Viejo, cuya cabecera es la comuna de Raco.

Anfama, según lo relatado por los pobladores y en crónicas frecuentes de la prensa tucumana, suele quedar incomunicada durante la temporada de lluvias, cuando los caminos de tierra se vuelven intransitables y los ríos crecen de manera repentina. Desde principios de marzo, las lluvias arreciaron con fuerza sobre Tucumán, donde más de una decena de localidades sufrieron inundaciones y aislamientos.

Vecinos que participaron del traslado explicaron en algunos medios locales que no tenían alternativa para salvar al hombre que había enfermado. “Así es la vida en los cerros en tiempos de lluvias , donde los caminos quedan destruidos”, señalaron en mensajes que acompañaron la difusión del video.

Entre esos mensajes, destacaron los que advertían que “ no se pudo contar con el helicóptero sanitario, que no se encontraba en la provincia” el día del traslado por lo que ante la emergencia los vecinos activar su cadena solidaria, como acostumbran a hacer ante estas situaciones.

Lejos de tratarse de un hecho aislado, vecinos y organizaciones recuerdan que situaciones similares se repiten desde hace años en cada temporada de lluvias, lo que complica el acceso a atención médica, alimentos y servicios básicos.

Por eso, en esa zona de Tucumán cuentan que cada vez que ocurre un accidente en la montaña tienen que organizarse para aprovechar la luz solar y armar grupos de vecinos para prestar asistencia. Incluso, en forma de agradecimiento algunos productores locales faenan un animal para darle de comer a los vecinos solidarios.

Anfama también es un paraje turístico donde la comunidad local ofrece hospedajes, organiza cabalgatas y actividades de trekking, que en general suelen realizarse fuera de la temporada de lluvias.

Fuente: Clarín