Sigue el frío en el AMBA: cómo estará el tiempo este fin de semana

El frío se mantiene en el AMBA este viernes 24 de abril, con una jornada estable, cielo algo nublado y temperaturas que siguen en valores otoñales. La mínima arrancó en torno a los 12°C , mientras que la máxima alcanzará los 24°C , sin grandes cambios respecto a días anteriores.

El clima se presenta sin lluvias y con buen tiempo , aunque con mañanas y noches frescas. Esta tendencia se va a sostener durante varios días.

De cara al sábado , las condiciones se mantendrán similares, aunque con algo más de nubosidad. Se espera una mínima de 15°C y una máxima de 23°C , sin precipitaciones durante gran parte del día, aunque hacia la noche podría aparecer algo de inestabilidad.

El domingo será el día con mayor cambio. Se prevé un descenso de la temperatura, con una máxima que apenas alcanzará los 17°C y una mínima de 13°C . Además, hay probabilidad de lluvias (10-40%) durante el día y ráfagas de viento intensas , lo que marcará un cierre de fin de semana más inestable y fresco.

En general, el fin de semana tendrá un arranque tranquilo pero con un deterioro de las condiciones hacia el domingo , tanto por el viento como por las precipitaciones.

Según el pronóstico, el lunes 27 de abril será el día más frío, con una mínima de 7°C , el valor más bajo de toda la semana.

Este descenso marcará un cambio más claro hacia condiciones típicas del otoño, con mañanas frías y una mayor amplitud térmica.

Fuente: TN