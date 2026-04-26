Si tenés un maple de huevos no lo tires: cómo reutilizarlo para organizar tu cocina

Si usás huevos en la cocina y te quedó el maple, no lo tires . Con un poco de ingenio y tiempo, podés darle una segunda vida antes de que termine en la basura definitivamente.

Aunque pocos lo sepan, el cartón del maple puede usarse como un organizador en la cocina . Se trata de una manualidad que se volvió tendencia en el último tiempo y sirve para dejar bien ordenada esta parte de la casa.

Con este paso a paso, podés crear un objeto decorativo que suma onda y color a cualquier rincón . Podés dejarlo a la vista en una alacena, en un mueble o dentro de una vitrina.

Fuente: TN