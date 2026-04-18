“Si Milei recupera las Malvinas, tampoco lo puede capitalizar porque Adorni hoy es el centro de todo”: la particular analogía del biógrafo del Presidente

Mientras Manuel Adorni se encuentra acorralado por las causas judiciales que lo investigan por presunto enriquecimiento ilícito, el biógrafo de Javier Milei, Nicolás Márquez , volvió a tirar munición pesada contra el jefe de Gabinete y consideró que "el Gobierno hoy no puede mostrar éxitos" porque el funcionario "hoy es el eje de toda la escena y de la agenda política".

" Si Milei recupera las Malvinas, tampoco lo puede capitalizar porque Adorni hoy es el eje , el centro, de toda la escena y de la agenda política", disparó Márquez en diálogo con Radio Mitre , en un intento de graficar la magnitud del "daño" que el ministro coordinador le genera al Ejecutivo nacional.

En ese marco, el escritor sentenció: " El Gobierno no tiene iniciativa, no puede mostrar méritos, están trabados y todos los días se erosiona. ¿Es tan irracional decir que se vaya, se terminó este muchacho? Eso es lo que yo reclamo como alguien que quiere que al Gobierno le vaya bien".

Consultado acerca de cuál de los hermanos Milei debe tomar la decisión de que renuncie el jefe de Gabinete, el biógrafo del Presidente respondió: "Adorni tendría que tener un acto de grandeza, porque se le han dado todas las oportunidades".

"El Gobierno ha demostrado una enorme generosidad con él, desmesurada . En lugar de hacerse el chistoso por las redes , Adorni tendría que…Pasa que tener grandeza, magnanimidad, son atributos que Adorni ha demostrado no tener ", disparó.

Acto seguido, el escritor arremetió: "Llega un momento en el que uno dice ‘bueno, si Adorni no tiene la más mínima grandeza y es un indigno, además de un tilingo, entonces alguien tiene que tomar la decisión’. Veremos qué pasa en estos días porque el desgaste sigue vigente".

Para Márquez, la situación del ministro coordinador genera problemas en la dinámica de la Casa Rosada: "El Gobierno no puede mostrar éxitos. La recuperación de YPF…Mejor dicho, habernos sacado de encima un peso de 18 mil millones de dólares…¿Eso pudo haber sido exhibido como un triunfo o mérito? ¿Pudo capitalizarse políticamente? No, ni eso ni nada".

Según consideró el biógrafo de Milei, se trata de un jefe de Gabinete "totalmente desacreditado, devaluado, desinflado" , cuya permanencia "no tiene nada que aportar excepto intoxicar al grueso del gobierno".

En esa línea, advirtió que la figura de Adorni genera un "éxodo de votos, un descrédito, una sangría y entonces está desinflando al Gobierno por todo concepto". Y agregó: "Todos los días el Gobierno se va erosionado por la permanencia de este sujeto y por eso urge que se vaya cuanto antes".

Si bien relativizó la caída de la imagen positiva del gobierno de Javier Milei en las encuestas, el escritor alertó que, de sostenerse esta situación, "puede empezar a tomar forma de tragedia".

Respecto de las razones por las cuales el oficialismo lo mantiene en el cargo, el analista planteó que existe una lógica de confrontación con los medios. "El razonamiento es no entregarle a la prensa un funcionario como Adorni" , explicó Márquez, aunque advirtió que ese cálculo puede resultar contraproducente: "El costo es tan furioso que retenerlo es un triunfo pírrico, porque el desgaste ya se está viendo".

Fuente: Clarín