“Si el miedo vuelve, no estás sola”: el fuerte mensaje de Jorgelina Cardoso a Tini Stoessel en su show en Rosario

Tini Stoessel se presentó este sábado en el estadio de Newell’s Old Boys de Rosario en el marco de su gira llamada Futttura . Con 30.000 personas expectantes de su llegada, las fanáticas vibraron y cantaron cada una de las canciones que lanzaron al estrellato a la artista.

Entre la gran cantidad de presentes se destacó la aparición de Jorgelina Cardoso , esposa de Ángel Di María , acompañada de sus dos hijas Mía y Pía , quienes disfrutaron de un show emotivo.

La gran relación entre Tini y Jorgelina tiene a la selección argentina como denominador común: Stoessel es pareja de Rodrigo De Paul , quien, a su vez, es muy amigo de Di María, quien se retiró de la Albiceleste y hoy disfruta de su estadía en Rosario Central , el club de sus amores.

Tras posar para la cámara junto a Tini, la esposa de Di María lanzó un mensaje emotivo que conmovió a la intérprete: “Si el miedo vuelve, no estás sola” . Por la misma vía, la respuesta no demoró en llegar: “Gracias, Jor. Qué lindo verte, te quiero” .

Acompañada de sus hijas, Jorgelina grabó dos momentos emocionantes de la jornada cuando su hija menor, Pía, se pegó a la valla de contención para ver desde cerca a Tini cantar la canción “Te creo”. “ Tu felicidad es la mía ”, indicó Cardoso.

Tras ello, también grabó el momento exacto donde Pía se puso a llorar en el medio de una canción. “ Las letras que le llegan al corazón ”, indicó para retratar lo que sentía la pequeña, quien, al terminar el show, pudo sacarse una foto junto a su hermana y Tini.

En el marco de la gira Futtura , la cantante montó una importante puesta en escena en Rosario para deslumbrar a sus fanáticas que agotaron las entradas.

Cerca de las 21, Tini comenzó su show con el tema “El cielo” y dio el paso a que los presentes también entonen varios de sus hits. A medida que transcurría la noche, la protagonista de la jornada comenzó a dar lugar a distintos artistas invitados, quienes le dieron un color diferente al recital y recibieron el aplauso generalizado del otro lado del escenario.

La primera visita anunciada por Tini fue La Joaqui , quien interpretó la canción “Muñecas” y luego, fiel a su estilo marcado de RKT, encendió la noche con el tema “Butakera”.

Con un amplio repertorio de canciones, las visitas se acoplaron a la dinámica del show y dieron su diferencial. La T y La M y Maxi Espíndola fueron los siguientes hasta la irrupción de Nicki Nicole, la artista local que generó un grito ensordecedor en el estadio Marcelo Bielsa.

A dúo, las cantantes entonaron los temas “Carne y Hueso” y “Plegarias” para darle una cuota de emoción a una presentación que quedó guardada para siempre en la retina de los 30.000 espectadores que despidieron a Tini bajo una lluvia de gritos y aplausos.

Fuente: La Nación