Se supo quién era la mujer que murió aplastada por un colectivo en Villa Devoto: era neuróloga y tenía 31 años

"Hola, quiero notificar a todos mis conocidos y mis parientes que la de la foto es mi hija Bárbara. Doctora, neuróloga, ayer un accidente de colectivo en Devoto me la arrebató y está en la morgue judicial" , son las palabras con las que Carlos Granado, padre de Bárbara Rocío Granado Schonholz (31) , la despidió en su Facebook. El viernes la médica neuróloga murió tras ser arrollada por un colectivo de la línea 134 , en Villa Devoto.

Fuentes policiales confirmaron a Clarín la identidad de la joven atropellada por el micro.

El trágico accidente ocurrió en el cruce de las calles Chivilcoy y Nazarre, en donde testigos vieron que se le enganchó la mochila cuando bajaba del colectivo y que eso provocó que cayera al asfalto y muriera atropellada.

"Hace dos días, en un accidente de tránsito, partió mi amada hija . No hay palabras para describir tanto dolor!!! Vuela alto mi niña y gracias por estar conmigo 31 años!!!" , escribió este domingo su madre Alicia Schonholz en la misma red social, junto a una imagen de la joven junto a un diploma y su uniforme de médica.

Bárbara Granado Schonholz era médica especialista en neurología de adultos graduada de la Universidad de Buenos Aires. Hizo su residencia médica en el Hospital General de Agudos Ramos Mejía y también trabajaba en una clínica privada. Su mamá es médica del Hospital Posadas.

El Servicio de Neurología del Hospital Ramos Mejia le dedicó un sentido posteo en su cuenta de Instagram: "Barby, tuvimos la suerte de conocerte en nuestro hospital y compartir 4 años de residencia llenos de trabajo, aprendizaje y también muchas risas. Estuvimos en las buenas y en las malas, supimos escucharnos y acompañarnos, y en ese camino nos fuimos conociendo. Vas a quedar siempre en nuestro recuerdo. QEPD".

En las redes, personas que fueron pacientes de Granado y colegas le dedicaron palabras de reconocimiento y cariño.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín