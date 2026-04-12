Revelaron de qué murió Ángel Nicolás López en Comodoro Rivadavia y se complica la situación de la madre y el padrastro

Un documento inédito al que accedió Clarín suma ahora una pieza clave para reconstruir las últimas horas de Ángel Nicolás López. Se trata del informe médico que registró su ingreso al hospital, un parte que hasta el momento no había trascendido y que cuenta el estado en el que el nene de cuatro años fue trasladado.

Según consta en la historia clínica, el nene fue trasladado de urgencia en una ambulancia del 107 en estado crítico: “Paciente traído en ambulancia del 107 por paro cardiorespiratorio, refieren que hubo un antecedente de traumatismo previo”.

Es decir, que no solo se confirma la extrema gravedad del cuadro, sino que también hablan de un traumatismo previo que pudo ser determinante en la causa de la muerte de Ángel.

Redactora en la sección Sociedad.

Fuente: Clarín