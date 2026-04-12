MADARIAGA: Detectaron a un conductor circulando a contramano en Ruta 74 y evitaron una tragedia

MADARIAGA





Un conductor fue interceptado mientras circulaba a contramano en la Ruta Provincial N° 74, a la altura de General Madariaga, en una maniobra de extrema peligrosidad que puso en riesgo su vida y la de otros automovilistas.





El hecho fue detectado durante un operativo dinámico realizado por el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires. Agentes de la Subsecretaría de Seguridad Vial advirtieron que una camioneta Ford Ecosport, conducida por un hombre de 69 años oriundo de Pinamar, circulaba en sentido contrario, sin luces y sin cinturón de seguridad.





Ante la situación, los inspectores lograron detener la marcha del vehículo para evitar un posible siniestro y procedieron a labrar el acta de infracción correspondiente.





El procedimiento quedó registrado a través de las cámaras instaladas en los móviles oficiales y las body cams utilizadas por el personal, herramientas que permiten documentar las intervenciones y aportar mayor transparencia a los controles.





Desde la cartera de Transporte destacaron que estos operativos forman parte de las acciones permanentes de prevención y monitoreo en rutas provinciales, con el objetivo de desalentar conductas imprudentes y reforzar la seguridad vial.



