“Se pasea desnudo”: el elogio de Pablo Quirno a Luis Caputo tras una entrevista televisiva

Pablo Quirno elogió este domingo a Luis Caputo por sus declaraciones en una entrevista televisiva. Durante la charla, entre otros temas, el ministro de Economía minimizó la polémica por los créditos hipotecarios del Banco Nación.

“Todavía no empezó el horario de protección al menor y el Ministro @LuisCaputoAR se pasea desnudo con Majul”, señaló el canciller en un mensaje que publicó en sus redes sociales.

En su aparición en LN+, lejos de mostrarse preocupado por los créditos hipotecarios tomados por funcionarios , entre ellos algunos de su cartera, lo que derivó en una denuncia judicial, Caputo aseguró que "no hay nada ilegal y mucho menos inmoral" .

Todavía no empezó el horario de protección al menor y el Ministro @LuisCaputoAR se pasea desnudo con Majul.

“No hay absolutamente nada. Encuentro patético que colegas tuyos pongan esto como si se estuviera cometiendo un delito", le respondió Caputo al periodista Luis Majul cuando le consultó por ese tema.

El ministro agregó, en ese sentido, que "es totalmente legal y moral” que un funcionario público tome un crédito hipotecario. “Es justo que lo pueda hacer. Si lo pudieran sacar más funcionarios les diría 'vayan y saquen'", amplió.

"Yo le digo a todo el mundo, desde funcionarios hasta amigos, hasta el que se te ocurra, 'vayan a tomar créditos hipotecarios' porque me parece una oportunidad única. Le conviene al país que se desarrolle el crédito hipotecario, es un motor de reactivación fenomenal, es la mayor justicia social", argumentó.

Caputo respondió así a la denuncia judicial para que se investigue el otorgamiento de créditos hipotecarios por parte del Banco Nación a miembros del equipo económico del gobierno de Javier Milei y legisladores de La Libertad Avanza, presentada el viernes por la diputada nacional por la Coalición Cívica (CC) Mónica Frade.

Tal como informó Clarín , integrantes del equipo económico forman parte de una lista de funcionarios que sacaron préstamos hipotecarios en el Banco Nación. Los dos con créditos más altos son Juan Pedro Inchauspe, miembro del directorio del BCRA, por $510 millones, y Felipe Núñez, asesor de Luis Caputo y director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), por $373 millones.

Fuente: Clarín