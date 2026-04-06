Nueva encuesta: cayó la imagen de Javier Milei y quedó en un segundo puesto incómodo

Si durante los primeros meses de gobierno, la mayor incomodidad en las encuestas para Javier Milei era que lo superara en imagen la vicepresidenta Victoria Villarruel , ahora en la intimidad de la Casa Rosada hacen ruido los sondeos que ubican en esa posición a otra mujer: Patricia Bullrich .

Y un nuevo estudio ubica justamente p rimera en un ranking a la actual jefa del bloque de senadores libertarios . Con un plus: Bullrich queda allí básicamente porque Milei perdió varios puntos a su favor en el último mes.

Estos datos aparecen en el trabajo más reciente de Zentrix , una consultora que para la previa de las legislativas nacionales de 2025 pronosticaba un escenario de derrota para el Gobierno que finalmente no ocurrió.

En este caso, de todos modos, la baja en la imagen del Presidente coincide con una tendencia que muestra la mayoría de las encuestadoras , por un doble desgaste : por un lado, la economía que no termina de repuntar y, por el otro, los casos de presunta corrupción vinculados con la cripto $Libra y el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni .

Zentrix hizo un relevamiento de 1.198 casos entrevistados entre el 10 y el 19 de marzo, y presentó los resultados con +/- 2,83% de margen de error. Como el grueso de los estudios de las últimas semanas, la baja incluye casi todas las variables vinculadas al oficialismo.

De entrada, la consultora indaga sobre algunos tópicos clásicos, como la mirada sobre la economía y la gestión. Y en todos los cuadros se ve un deterioro en marzo, con balance negativo para el Gobierno .

1) El 59,7% consideró en marzo negativa la situación económica del país , cuando en febrero ese porcentaje estaba en 47%.

2) El 83,9% aseguró que su salario "no" le está ganando a la inflación .

3) El 38,5% aprobó y el 53,3% desaprobó la gestión de Milei, cuando en febrero la relación era positiva: + 45% vs. - 44,4%.

4) La corrupción y el empleo/desocupación se recortan como los "principales problemas" para los encuestados, con 21,1% y 21% respectivamente.

Cuando aparecen los datos de imágenes , se puede analizar la foto actual de Milei, su evolución y luego la comparación con otros tres dirigentes: una oficialista y dos opositores.

En cuanto a la imagen actual de Milei, el balance no es malo: 40,3% de positiva y 51% de negativa. Lo preocupante para el Presidente es que en febrero, la relación era + 47% y - 46%.

Y esa caída es lo que lo ubica en un segundo puesto del cuarteto evaluado, debajo de Patricia Bullrich : la senadora, también con aspiraciones electorales para 2027 , combinó + 42,7% y - 50,3% . En todos los casos, completan porcentajes (bajos) de valoración "regular" y "no lo conoce".

Como consuelo para Milei , y dato clave para el Gobierno, los dos referentes del peronismo que fueron evaluados por Zentrix , quedaron relegados . Se trata del gobernador bonaerense Axel Kicillof y del diputado Juan Grabois . El primero terminó con + 33,8% y - 57,3%; y el segundo, + 33,2% y - 57%.

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín