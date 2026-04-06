Detuvieron a un chico que amenazó en redes con cometer una masacre escolar en Santa Fe: tenía un arma cargada

Apenas unos días después del ataque que conmocionó a la comunidad educativa de San Cristóbal, una nueva amenaza encendió todas las alarmas. Esta vez, no hubo disparos, pero sí un mensaje que se viralizó y fue suficiente para que el miedo volviera a instalarse en las aulas de Santa Fe .

El procedimiento se realizó en una casa. Allí, los agentes encontraron al menor —identificado por sus iniciales S. L. B. M.— y secuestraron un revólver cargado, además de varios dispositivos electrónicos que ahora serán peritados.

La sospecha es inquietante: los investigadores buscan determinar si el joven mantenía vínculos con comunidades digitales que glorifican las masacres escolares.

El adolescente fue trasladado a la Alcaidía de la Unidad Regional V , donde quedó a disposición de la Justicia.

La amenaza, que empezó a circular en las últimas horas a través de grupos de WhatsApp y cuentas de Instagram, advertía sobre tiroteos inminentes en escuelas secundarias de Sunchales, Rafaela y otras localidades de la región.

Aunque nadie sabía si era real, la directora de la escuela Malvinas Argentinas de Rafaela decidió no esperar y radicó la denuncia que activó el protocolo de seguridad . Desde ese momento, autoridades provinciales y municipales trabajaron para contener la situación y evitar que el miedo se transformara en caos.

La investigación, a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI), avanzó con rapidez y derivó en un allanamiento clave ayer en Sunchales, donde las autoridades detuvieron a un adolescente de 16 años acusado de ser el autor del texto viral que anunciaba la supuesta masacre escolar.

La fiscal Lorena Korakis , a cargo de la causa, dispuso la activación de los protocolos de seguridad para este tipo de amenazas. Además, confirmó que la investigación sigue abierta y que no se descartan nuevos allanamientos ni detenciones en los próximos días.

Mientras tanto, la policía analiza si el adolescente detenido en Sunchales también participaba en comunidades digitales similares a las del acusado del ataque en San Cristóbal.

Desde el Gobierno provincial y los organismos educativos, recomendaron a directivos y estudiantes no compartir ni viralizar mensajes alarmistas para evitar el efecto contagio y la desinformación.

El caso se produce a menos de una semana del ataque en la Escuela Normal N°40 de San Cristóbal, donde un adolescente de 15 años —declarado inimputable por su edad— mató a un compañero de 13 e hirió a otros dos.

En ese hecho, la investigación reveló que el atacante compartía mensajes en la plataforma Discord con otros jóvenes, donde manifestaba su admiración por los autores de la masacre de Columbine (Estados Unidos, 1999).

La llamada True Crime Community (TCC), integrada mayoritariamente por adolescentes, opera en redes cerradas como Discord y TikTok, y gira en torno a la fascinación por crímenes reales y masacres escolares . El “efecto Columbine” lleva décadas generando imitadores en distintos países.

Fuente: TN