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Manejaba ebrio, chocó contra una casa y atropelló a una joven de 15 años

Redacción CNM abril 06, 2026

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Un hombre de 27 años manejaba alcoholizado en Metán, Salta, cuando perdió el control, chocó contra una vivienda y atropelló a una adolescente de 15 que dormía en su habitación. 

El siniestro ocurrió cerca de las 2 de la madrugada del sábado en el cruce de Rivadavia y Santa Fe, en el barrio Nuevo Hogar, y el test de alcoholemia marcó 1,55 gramos de alcohol en sangre, más del triple del límite legal.

El Renault 18 impactó contra un lateral de la propiedad y quedó incrustado en el interior, según se ve en las imágenes. 

Las cámaras de seguridad registraron el video del momento en que el conductor salió por la ventanilla e intentó huir corriendo. La policía lo detuvo a pocas cuadras del domicilio.

La joven atropellada está fuera de peligro

La menor quedó atrapada entre la puerta delantera del auto y el acceso a su dormitorio, con heridas en uno de sus brazos. 

Fue trasladada de urgencia al Hospital del Carmen, donde fue atendida y se encuentra fuera de peligro. "Gracias a Dios mi hija y yo estamos bien", expresó su madre.

La causa

La fiscalía ordenó el secuestro del vehículo y el inicio de pericias accidentológicas para reconstruir el hecho. "El muchacho que manejaba estaba alcoholizado", confirmaron fuentes judiciales.

Pese a alegar un "desperfecto mecánico", el alcoholímetro lo desmintió. Fue trasladado a la Comisaría 1° de Metán.



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