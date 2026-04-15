Se dilata la designación de Pareja para la bicameral de Inteligencia y la LLA se asegura comisiones claves

La bicameral de Fiscalización y Seguimiento de los Organismos y las Actividades de Inteligencia sigue sin definición y se posterga la designación de Sebastián Pareja al frente de una comisión que es clave en la interna a cielo abierto que mantienen la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y el asesor estrella Santiago Caputo por quedarse con el control de un área sensible para el Gobierno.

Hace semanas que el oficialismo viene dilatando los nombres para la comisión que tiene la misión de controlar a la Secretaría de Inteligencia (SIDE), que está bajo el poder de Santiago Caputo al ser conducida por Cristian Auguadra, con José Lago Rodríguez al frente del área administrativa.

Por ahora, La Libertad Avanza dejó trascender que estará presidida por Pareja, el armador libertario en la provincia de Buenos Aires que responde a Karina Milei y que desplazó a Cristian Ritondo , jefe del PRO y a quien le habían prometido en diciembre del año pasado el control de la bicameral de Inteligencia.

También está claro que el oficialismo buscará recortar el poder del kirchnerismo en la comisión . Se anticipó que Martín Menem le sacará una de las tres sillas que Unión por la Patria tuvo en 2025 y lo mismo hará Patricia Bullrich en la Cámara alta, aunque no se descarta que el recorte aún sea mayor dejando al peronismo con un lugar por cada cámara.

En la anterior conformación el peronismo tenía 3 sillas por el Senado y estaban ocupadas por Eduardo "Wado" de Pedro , en representación de La Cámpora; la riojana Florencia López, quien responde al gobernador Ricardo Quintela; y Oscar Parrilli , el kirchnerista de paladar negro que concluyó su mandato en diciembre.

Si finalmente le otorgan dos lugares no habría mayores inconvenientes porque se repetirían los nombres, pero si sólo le asignan una plaza es posible que quede para Florencia López.

Y si bien los candidatos por el Senado se mantienen en reserva, trascendió que por el oficialismo están anotados el jujeño Ezequiel Atauche , ex jefe de la bancada, y el fueguino Agustín Coto , otro de los hombres de confianza de Karina Milei que llegó a ser candidato a la presidencia Provisional para reemplazar de Bartolomé Abdala, quien finalmente pudo retener el cargo.

El radicalismo pondría a Maximiliano Abad y el PRO a Martín Goerling , mientras que la sorpresa sería la incorporación de la peronista anti K Carolina Moisés , quien fue beneficiada con una de las vicepresidencias de la Cámara para tensionar aún más el vínculo entre el oficialismo y los K.

Pero la maniobra del oficialismo de recortar la presencia peronista en la bicameral de Inteligencia pone en problemas a la bancada que comanda Germán Martínez en Diputados, donde se anotaron varios legisladores para ocupar un lugar.

Al peronismo no le faltan candidatos porque a Rodolfo Tailhade , que es nombre natural de La Cámpora, se menciona al ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (ex SIDE) Agustín Rossi , pero también el massismo quiere tener un representante.

Por ahora, el oficialismo se aseguró el control de comisiones que son clave para la Casa Rosada tras definirse los nombres de quienes representarán al Senado en 8 comisiones mediante un decreto firmado por la vicepresidenta Victoria Villarruel .

Es que los libertarios no sólo aumentaron su presencia en esas comisiones sino que además estarán rodeados con los aliados más fieles al Gobierno.

En la bicameral Permanente Revisora de Cuentas, la encargada de controlar la ejecución del presupuesto y de coordinar el trabajo de la Auditoría General de la Nación (AGN) , el oficialismo puso a Atauche junto al sanjuanino Bruno Olivera Lucero, uno de los jóvenes libertarios a los que Bullrich quiere darle espacio dentro del bloque.

Pero además sumó al radical Flavio Fama y al catamarqueño Guillermo Andrada, quien integra el bloque Convicción Federal junto a Carolina Moisés y responde al gobernador Raúl Jalil . Por el peronismo se anotaron Mayans y Mariano Recalde, dos senadores que tienen diálogo constante con Cristina Kirchner.

Para la bicameral de Seguridad Interior, encargada de controlar la tarea de la policía y otras fuerzas de seguridad, el oficialismo le cedió 3 de los 8 lugares al peronismo. Sin embargo mantiene la mayoría entre propios y aliados, ya que los libertarios María Emilia Orozco y Abdala estarán acompañados por Goerling y las radicales Carolina Losada y Edith Terenzi.

También tendrá la representación mayoritaria por el Senado en las bicamerales de la Seguridad Social, la de control de las Privatizaciones, de Comunicación y Tecnología como así también en las comisiones de Defensora de los Derechos del Niño y de Control del Ministerio Público.

Para la bicameral de la Defensoría del Pueblo, Bullrich también pudo asegurar una mayoría con los libertarios Romina Almeida y Enzo Fullone junto a los aliados Goerling, la tucumana Beatriz Ávila y el radical Daniel Kroneberger. Por el peronismo estarán la camporista Ana Marks y Alicia Kirchner.

Además de la bicameral de Inteligencia resta definir la integración de la comisión de Trámite Legislativo, que está cargo de dictaminar sobre los DNU del Gobierno.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín