Con una batería de pruebas, los fiscales apelan la polémica anulación de los procesamientos de los capos de “La Salada”

Con una batería de datos patrimoniales y movimientos financieros sospechosos como pruebas, los fiscales apelarán en los próximos días la polémica decisión de la semana pasada de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata que dispuso la falta de mérito y la inmediata libertad de los principales investigados en la causa de “La Salada”, entre ellos Jorge Castillo, con el argumento de que “faltan pruebas”.

Ahora, los fiscales tratarán de reimpulsar, con una apelación, esta causa abierta en el 2015 sobre la feria de Lomas de Zamora -que tuvo la protección política del ex intendente K Martín Insaurralde- enumerando las decenas de pruebas de supuesto comercio ilegal y lavado de dinero que encontraron . La apelación la presentarán en los próximos días, revelaron a Clarín fuentes judiciales.

En su apelación a la Cámara Federal de Casación Penal de la Nación, los fiscales Diego Iglesias, Cecilia Incardona y Diego Velasco tratarán de revertir la anulación de los procesamientos del "Rey de la Salada" y otros con las pruebas reunidas en 58 procedimientos sobre uno de los centros de mercadería falsa más grande de América Latina que incluso preocupa a los Estados Unidos.

Los camaristas platenses Carlos Vallefin y Roberto Lemos Arias afirmaron que el juez Luis Armella en sus procesamientos hizo una confusión entre comercio lícito y empresa crimina l y que intentó probar la asociación ilícita enumerando solo tareas administrativas o comerciales habituales (cobro de alquileres, administración) que los imputados realizaban en la feria, pero sin especificar los delitos.

En una entrevista con Infobae, Castillo negó haber cometidos delitos y que La Salada “sea un reinado” y dijo que su entorno es “un grupo de emprendedores que han hecho inversiones” para conseguir las ganancias que obtenían.

Sin embargo, los fiscales sostienen que la proporción del producto del dinero negro que se recaudaba en “la Salada” fue de magnitud tal que, se corroboró en la causa, los acusados no contaban el dinero por billetes, sino por “bultos”; es decir, por su volumen físico.

En un allanamiento se encontró un cartel que indicaba cómo invertir el dinero recaudado. El aviso advierte " diferenciar muy bien lo blanco de lo negro. La idea es que todo lo que entre en negro invertirlo en el trust (USA) y 50 por ciento en mercado de capitales". Y todo lo que entre en blanco "invertirlo en Argentina. Buscar nuevas oportunidades. Evaluamos la idea de hacer un fideicomiso en algún edificio chico".

Así el procedimiento de conteo consistió en procesar la suma "millón por millón", estimando un total de 47.000.000 de pesos en un solo operativo de recaudación de alquileres.

En los teléfonos interceptados por la Justicia se registraron comunicaciones que confirman el ingreso constante de camionetas a domicilios particulares de Castillo a quien se entregaba la recaudación en efectivo .Castillo vive en el barrio cerrado Haras Argentino de Open Door.

La capacidad económica del Clan Castillo y sus socios "les permitió proyectar infraestructuras de transporte propias", por ejemplo, con camiones de caudales. Además, en una comunicación Castillo analizó la factibilidad de construir una pista de aterrizaje para aviones en un predio de su propiedad , contaron las fuentes.

La magnitud de los ingresos queda ilustrada por los reportes de ganancias diarias. Por ejemplo, los puestos ubicados en la vía pública, fuera de los límites de La Salada, generaban aproximadamente 3.600.000 dólares por mes.

La Salada está compuesta por tres ferias , con más de 4000 puestos. El alquiler de un puesto por un solo día de trabajo oscilaba entre los 130.000 y 140.000 pesos, a lo que se sumaba un monto fijo en concepto de “llave” de entre 6.000 y 7.000 dólares por cada seis meses.

El análisis de las cuentas bancarias de la firma Urkupiña S.A., liderada por “Quique” y César Antequera y Edwin Saravia, realizado por los fiscales “muestra un crecimiento exponencial de los depósitos en efectivo que no guarda correlación con una actividad comercial declarada lícitamente ”. Entre enero de 2022 y abril de 2024, se realizaron depósitos en efectivo por 3.943.797.820 de pesos en el Banco Credicoop.

Mientras la operatoria ferial se sostenía en la informalidad, Castillo y otros “consolidaron un patrimonio compuesto por una gran cantidad de bienes. Hasta el momento la investigación logró identificar 37 inmuebles, 132 vehículos y embarcaciones”.

Castillo y su pareja figuran como titulares de 18 inmuebles y 17 vehículos. Su hijo, de 19 años de edad, registró ingresos en sus cuentas bancarias por más de 749.000.000 de pesos y posee a su nombre 6 vehículos, entre ellos una camioneta Dodge Ram 1500 Laramie adquirida en marzo de 2025 .

La familia Castillo gastó “84.562 dólares en un viaje a las ciudades de Dubái y Malé realizado en enero de 2025 ”, entre otros viajes. Al momento de las detenciones, se encontraban planificando un nuevo viaje a un hotel de lujo en Cancún programado para julio de ese año.

La Cámara de La Plata dijo, la semana pasada, que “ no hay evidencia suficiente para demostrar que los bienes de los imputados fueron adquiridos con dinero ilícito”, pero los fiscales sostienen lo contrario.

Por ejemplo, la investigación patrimonial reveló una desconexión entre los perfiles fiscales que los acusados declaraban ante el Fisco y el nivel de vida que efectivamente llevaban.

Según fuentes judiciales, Castillo Y su entorno familiar tiene otros 163 inmuebles y automotores.

El "Rey de la Salada" tiene a su nombre:

4. Un Tractor con cabina doble Wolkswagen.

5. Una F-100 XLT Diesel. 6. una DODGE, Modelo RAM2500 LARAMIE 4X4TD

7. Una RAM, Modelo RAM 1500 5.7 V8 LARAMIE 4X4,

9. Dos Cuatriciclos marca Honda, modelo XR 250.

10. Una Embarcación llamada “Vendetta” , entre otros.

Además, los fiscales advirtieron que las empresas del grupo movieron sumas de dinero en efectivo multimillonarias como las siguientes.

-Punta Mogote S.C.A.: $26.827.043.210 entre el 06/01/2021 y el 29/04/2025.

-La Salada Pagos S.A.: $403.132.422 entre el 10/05/2024 y el 30/12/2024.

-UNIFAP S.A. $450.208.390 entre el 17/01/2023 y el 25/06/2024.

El Clan Castillo alquilaba 5.352 puestos administrados por 3 empresas

En la causa, en estos años Se secuestraron 2.534 bultos de indumentaria y productos en La Salada, que contenían prendas y objetos de diversas marcas, entre ellas Nike, Adidas, Puma, Levi’s, Lacoste, Louis Vuitton, Quicksilver, Rip Curl, Vans, Jordan, Under Armour y Stanley con marca falsa o adulterada.

El juez Armella, a pedido de Incardona, ordenó la clausura provisoria de los predios. Luego de una serie de protestas de los comerciantes minoristas, se reunió a autoridades estatales (Municipio, Provincia y Nación) y se consensuó una reapertura ordenada y condicionada de los comercios.

Armella ordenó la intervención judicial, es decir, que dispuso suplantar a las autoridades de las tres ferias y nombró un interventor por cada una de las ferias.

De ese modo, el Estado comenzó a registrar avances en la normalización de los predios en materia comercial, laboral, fiscal y de seguridad , sostienen los fiscales.

Además, se transparentó otros puntos. Sobre Bancarización y trazabilidad: Se implementó el uso de cuentas judiciales recaudadoras en los bancos Provincia y Nación. Por primera vez, el ingreso por cánones y expensas se realiza de modo transparente, por medios electrónicos a cuentas bancarias monitoreadas por el Juzgado.

Saneamiento de deudas: Bajo la supervisión de los interventores, las empresas comenzaron a saldar deudas impositivas. Urkupiña S.A. canceló pasivos con el Municipio de Lomas de Zamora por tasas de seguridad e higiene y planos de construcción que sumaron 438.034.780 pesos. Punta Mogote S.C.A. regularizó la presentación de balances ante la IGJ desde el año 2013 hasta el 2023.

Y en cuanto a la seguridad: Se coordinó un esquema unificado de monitoreo a través de fuerzas federales y provinciales para tratar de evitar que se siga comercializando mercadería falsa y que haya trabajadores en completa informalidad.

Además, se culminó un primer censo de feriantes, exigiéndoles la registración fiscal como condición para operar, destacan los fiscales y advirtió que estas medidas corren el peligro de derrumbarse por el fallo de la cámara de La Plata.

Fuente: Clarín