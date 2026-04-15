La polémica por “la carne de burro” se coló en un áspero debate en el Senado por el proyecto de propiedad privada

El oficialismo avanza con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado, en medio de cruces entre el kirchnerismo y el oficialismo. Tras la ronda de expositores de este miércoles buscarán dictaminar el texto, con cambios, la semana que viene.

La norma, empujada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, plantea modificaciones en expropiaciones, desalojos; la ley del régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana (de los barrios populares); el Régimen de Tierras Rurales, el Registro de la Propiedad Inmueble; y la Ley de Manejo al Fuego.

Este miércoles el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General recibió a una veintena de expositores, en su mayoría citados por Unión por la Patria.

La idea de La Libertad Avanza es consensuar un texto para la semana que viene y dictaminarlo. Los aliados adelantaron que pedirán modificaciones. Entre los puntos que señalan se encuentra, por ejemplo, la necesidad de recursos para las provincias y municipios si se les va a delegar tareas de regularización del Renabap, o los incrementos en los costos que tendrán obras necesarias, como la construcción de un puente, por las modificaciones en la ley de expropiaciones.

Entre los oradores invitados se presentó la ministra de Ambiente del gobierno de Axel Kicillof, la camporista Daniela Vilar.

"Esto está escrito a la medida de (el secretario de estado estadounidense) Scott Bessent, del FMI, del acuerdo bilateral con EEUU. Lo que no puedo entender es que acá no estemos defendiendo esto", señaló Vilar en relación a la modificación de los límites a la compra de tierras por partes de extranjeros.

Y agregó: "La Ley de Glaciares es del gobierno de Cristina, la Ley de Tierras también de Cristina, la Ley del Fuego de Máximo, a veces uno entiendo por qué es necesario perseguir a líderes como Cristina Fernández de Kirchner: por lo que defienden, por la certeza de que con ella libre se defendería esto sin dudas".

La jefa de bloque de LLA, Patricia Bullrich, salió a contestar: "Una cosa es venir a exponer técnicamente y otra cosa es venir a hacer un panfleto político, me parece que no es el sentido. Sinceramente que vengan acá a hablar y terminar un discurso así es una falta total de respeto al republicanismo absoluto. Porque la señora que usted defendió llegó hasta la Corte Suprema de Justicia , no respetan el derecho primero básico que es la aceptación del Máximo Tribunal".

Acto seguido se sumó a la discusión la senadora de UP, Juliana Di Tullio: "A mí no me llama la atención que el signo político del oficialismo que no respetan el reglamento ni la constitución ni las leyes ni la voluntad popular (porque nosotros no estamos ni designados en esta comisión) le pida reglas a una expositora o le diga lo que puede o no decir", cerró.

Uno de los expositores, el ex diputado peronista Santiago Igón mencionó al pasar, y para graficar la situación económica, que en la Patagonia se está empezando a comercializar carne de burro, por los costos.

La senadora jujeña Vilma Bedia, de LLA, lo cruzó: "Usted va a un restaurant de la capital (de Jujuy) y pide bife de burro o llama y es una especialidad. Para la gente europea es un plato fino, no sabemos valorar lo que tenemos", señaló y sentenció que las comunidades de Jujuy tienen al burro dentro de sus dieta y que no es una "alimentación de tercera o cuarta".

Redactora de la sección Política

Fuente: Clarín