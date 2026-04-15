El Gobierno envió telegramas a 140 personas y avanza con los despidos en el Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que este jueves 16 de abril el día comience con lluvias, que se extenderán hasta la tarde. También está previsto que 140 trabajadores del organismo que depende del Ministerio de Defensa reciban telegramas de despido, enmarcados en el plan de eficiencia del Estado que, desde Desregulación, impulsa Federico Sturzenegger y de un programa de "optimización de recursos".

Fuentes oficiales confirmaron a Clarín que las desvinculaciones son en su mayoría de personas contratadas como monotributistas y algunos "ñoquis" , tal como definieron. Sostuvieron a su vez que no se pagarán indemnizaciones, por lo cual no implicaría un gasto extra para el Estado. "No hay meteorólogos entre los despedidos. No se pone en peligro el sistema del Servicio Meteorológico" , resaltaron desde el Gobierno.

Los despidos, justificaron, se vinculan a un proceso de automatización de sistemas que comenzará en breve. Los trabajadores despedidos, en su mayoría, cumplen funciones como "observadores" destinados en las 130 estaciones meteorológicas distribuidas por todo el país, donde hoy trabajan 7 personas por estación . El objetivo, en línea con lo pedido por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, es reducir a 5 trabajadores para ir hacia una correcta asignación de recursos. "Con turnos de 8 horas estás hasta sobrado de gente, optimizando y garantizando el servicio", apuntaron.

"Muy pocos países en el mundo siguen teniendo estaciones manuales, hoy pasaron todas a ser automáticas. Estamos obsoletos en ese sentido", sostuvieron desde Defensa para justificar la partida de telegramas que llegarán este jueves. Los observadores, según explicaron, toman nota de los datos que arrojan estas estaciones y envían la información a Buenos Aires para que luego sea cargada a los sistemas y difundida a través de la web del Sistema Meteorológico Nacional.

"Para el sistema de defensa es vital el Servicio Meteorológico Nacional. Hay cuestiones de aeronáutica, catástrofes, inundaciones, incendios, es vital para la economía y para el agro, por lo tanto nosotros nunca atentamos contra la estabilidad y la profesionalización del servicio ", añadieron desde el Gobierno.

A la par, deslizaron, trabajan en la preparación de una denuncia judicial, ya que aseguran haber encontrado varios desmanejos dentro del organismo, y también avanzan con un plan de retiros para trabajadores que estén pronto a jubilarse.

Del otro lado, los trabajadores del SMN se defienden y dan su propia versión . "Hoy fue caótico", definieron a Clarín el estado de situación en la central de la Ciudad de Buenos Aires. Con los telegramas ya enviados y a la espera de ser recibidos, está previsto que el jueves definan en asamblea los pasos a seguir de forma inmediata. Pero sí está anunciado un paro para el viernes 24 de abril que podría afectar los vuelos ya que el Servicio Meteorológico provee a la aeronavegación de partes de informativos fundamentales para prestar servicio.

Desde ATE coincidieron con las fuentes de Defensa respecto a que los despedidos serán todos trabajadores con contratos anuales y que en su mayoría trabajan en las estaciones meteorológicas con funciones de "observadores". Sin embargo, el sindicato sostiene que entre los que recibirán telegramas hay meteorólogos.

"Para nosotros el observador meteorológico es clave en esta cadena de producción. Cada eslabón que tocaron perjudican absolutamente toda la funcionalidad del servicio", plantearon.

A la par, aseguraron que "hay gente con contratos de muchos años en la mayoría de los casos". "Los dan de baja y te mandan a tu casa sin indemnización", apuntaron desde ATE.

El pasado 8 de abril los trabajadores del Servicio Meteorológico habían llevado adelante un cese de tareas y asambleas permanentes alertados por los inminentes despidos. A mediados de marzo realizaron un “paraguazo” en Plaza Italia, en rechazo a posibles recortes.

Editora de la sección Último Momento

Fuente: Clarín