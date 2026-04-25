Se conoció el resultado de la autopsia de la jubilada asesinada en Exaltación de la Cruz

La autopsia realizada al cuerpo de la mujer de 75 años asesinada en Exaltación de la Cruz arrojó un dato escalofriante. Las pericias indicaron que la víctima fue abusada sexualmente antes de morir y el principal sospechoso es su nieto de 17 años.

Carmen Fermina Bogarin fue encontrada el 10 de marzo en su casa ubicada sobre la calle Alem al 400. La investigación reveló que tuvo una muerte violenta el día anterior al hallazgo .

El informe forense indicó que el cuerpo presentaba heridas punzocortantes en cuello y tórax , fractura de maxilar, traumatismos severos en la cabeza y lesiones genitales compatibles con abuso sexual , informó el portal FM Cordillerana Junín .

El principal acusado fue detenido el viernes en su casa de Capilla del Señor por orden de la Jueza de Garantías del Joven del Departamento Judicial Zárate-Campana, después de que el fiscal del caso, Gustavo Ancurio, recibiera los resultados de las pericias genéticas, que confirmaron que su ADN estaba en el lugar del asesinato .

De acuerdo con la información publicada por Clarín , los estudios determinaron la presencia de al menos cinco rastros de ADN del adolescente en la escena del crimen, de los cuales dos fueron encontrados debajo de las uñas de la víctima , lo que representa un claro signo de defensa.

Si bien el joven aseguró estaba en el trabajo durante la noche en la que ocurrió el crimen, las cámaras de seguridad de la zona lo ubicaron en las inmediaciones de la casa de su abuela .

Además, una compañera de trabajo contó que esa noche el sospechoso llegó con lesiones visibles en la espalda, el pecho y el rostro , y le sacó una foto que luego fue incorporada a la causa. Enla imagen se ven marcas compatibles con rasguños de defensa , detalló FM Cordillerana Junín .

Algunos vecinos del barrio dijeron a las autoridades que el nieto de la víctima tenía problemas de consumo de estupefacientes y que existían antecedentes de conflictos.

El joven fue imputado por homicidio agravado por el vínculo, abuso sexual con acceso carnal agravado y robo. Por estas horas, permanece alojado en una dependencia policial a disposición del Fuero Penal Juvenil. La investigación continúa.

Fuente: TN