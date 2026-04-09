Se arrepintió y quedó libre la mujer que le robó la tarjeta de crédito a una compañera discapacitada para hacer compras navideñas

Virginia Brizuela, la auxiliar de un jardín de infantes de La Plata que había quedado detenida por robarle los datos de la tarjeta de crédito a una compañera de trabajo con discapacidad quedó en libertad este jueves , luego de una audiencia en la que dijo estar arrepentida y adujo su accionar a una "situación de vulnerabilidad". La mujer, que había utilizado los datos del plástico robado para comprar desde pasajes en micro hasta un arbolito de Navidad, deberá iniciar un tratamiento psicológico y psiquiátrico para no volver a la cárcel .

A la hora de tomar la decisión, la jueza del Juzgado de Garantías 5 que interviene en la causa, Marcela Garmendia, tuvo en cuenta la situación de la mujer, que adujo tener un hijo de 7 años, que su expareja no le pagaba la cuota alimentaria, y que no llega a cubrir los gastos básicos.

Aunque en su resolución la jueza mencionó que Brizuela ya tiene una condena condicional en su contra por impedimento de contacto de un menor de edad, consideró que no existen peligros que justifiquen que la mujer siga detenida . Sin embargo, le ordenó iniciar un tratamiento psicológico y psiquiátrico en la Asesoría Pericial, y presentar, mes a mes, las constancias que acrediten que asiste a las sesiones. Además, pidió que se haga un informe ambiental en su domicilio. No se explicó, sin embargo, si la mujer deberá devolverle a su compañera el dinero que gastó con sus tarjetas.

La investigación que había llevado a la detención de Virginia Brizuela había iniciado en enero, después de que su víctima, una compañera de trabajo del Jardín 954 de La Plata, encontrase operaciones que no había hecho en los resúmenes de sus tarjetas de crédito. Ante esa situación, radicó una denuncia y la Dirección de Investigaciones de Cibercrimen inició una investigación en la que se comprobó la existencia de maniobras irregulares en su cuenta y se abrió una causa judicial.

Según fuentes de la investigación, a partir de los trabajos de la Policía se descubrió que la estafadora habría tenido acceso a las tarjetas de su víctima en el lugar en el que ambas guardaban sus pertenencias durante la jornada de trabajo. Allí, copió los números de los plásticos y más tarde, entre el 21 de noviembre de 2025 y el 12 de enero de 2026, hizo compras por más de dos millones de pesos. Entre ellas, un arbolito de Navidad y pasajes de micro a la Costa Atlántica.

La información recolectada durante la investigación condujo a los investigadores hasta Brizuela y, luego de que la jueza interviniente lo autorizase, se ordenó un allanamiento en su casa . Allí, los oficiales detuvieron a la mujer y secuestraron varios de los objetos que había adquirido con los datos de su compañera de trabajo.

En cuanto a los gastos de las tarjetas, no está claro aún si la estafadora deberá devolver el dinero a su compañera. Según fuentes judiciales, en principio, si la víctima desconoce los consumos, el monto será cubierto por el seguro del banco.

Según supo Clarín , el abogado Miguel Molina -la defensa de Brizuela- pedirá en las próximas horas una mediación con su compañera de trabajo, independientemente de que haya o no perjuicio efectivo. "El objetivo es auto componer el conflicto completamente", sostuvieron.

Según indica la causa, Virginia Brizuela está imputada por cuatro hechos "defraudaciones informáticas reiteradas" en concurso real, por las distintas compras que hizo, a lo largo de un mes, con las tarjetas de su compañera de trabajo.

Entre las operaciones sospechosas, los investigadores detectaron compras de mercadería, ropa, calzado, un arbolito de Navidad, pasajes a San Bernardo y el pago de una factura de gas. En el allanamiento del domicilio de Brizuela se secuestraron también un televisor, una cama, un celular, una notebook y anotaciones con los datos de las tarjetas que de momento son objeto de investigación.

Fuentes del caso indicaron que las transacciones habrían causado a la víctima un saldo negativo de cerca de 2 millones de pesos en su cuenta. Sin embargo, este monto podría llegar a quedar cubierto por el seguro de las tarjetas de crédito.

La causa, que está a cargo del fiscal Juan Cruz Condomi Alcorta de la UFIyJ 16, continúa abierta pero con la acusada en libertad.

Fuente: Clarín