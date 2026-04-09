Poner un vaso con agua y bicarbonato detrás de la puerta: para qué sirve y por qué lo recomiendan

La entrada de la casa es una de las zonas más transitadas y, al mismo tiempo, una de las más descuidadas en términos de limpieza y armonización. Según expertos en organización del hogar y disciplinas energéticas, este espacio puede acumular suciedad, humedad y cargas negativas que afectan el ambiente interior sin que nos demos cuenta.

Aunque muchos no lo tienen en cuenta, existen soluciones simples que pueden mejorar tanto el aire como la sensación general del hogar sin gastar de más ni usar productos químicos.

En este marco, especialistas en limpieza natural y Feng Shui revelaron un truco casero simple y económico para equilibrar la energía del hogar: colocar un vaso o pequeño cuenco con bicarbonato de sodio detrás de la puerta .

El bicarbonato de sodio tiene propiedades absorbentes y neutralizadoras que ayudan a eliminar malos olores, retener humedad y equilibrar el ambiente en espacios de tránsito. Cuando se coloca cerca de la puerta, actúa como un purificador natural que mejora la calidad del aire y genera una sensación de frescura inmediata.

Además, su capacidad para neutralizar olores —en lugar de enmascararlos— lo convierte en un aliado ideal para zonas donde suele concentrarse olor a calzado , humedad o aire estancado .

Desde el Feng Shui, el bicarbonato también es considerado un recurso útil para “limpiar” energías densas . Al ubicarlo detrás de la puerta, se lo utiliza como una especie de filtro simbólico que impide que las cargas negativas del exterior ingresen al hogar.

Así, el bicarbonato se convierte en una alternativa económica, natural y efectiva para quienes buscan mejorar el ambiente sin recurrir a aerosoles, fragancias artificiales ni dispositivos electrónicos.

Los especialistas en limpieza natural coinciden en que el bicarbonato de sodio tradicional , el que se consigue en supermercados, es suficiente para este tipo de uso, ya que mantiene sus propiedades absorbentes y neutralizadoras durante varios días. A diferencia de otros productos, no necesita preparación previa ni mezclas para ser efectivo.

En cuanto a la ubicación, los expertos recomiendan colocar el vaso o cuenco detrás de la puerta de entrada , en un lugar discreto pero cercano al punto de ingreso . Puede ir apoyado en el piso o sobre un mueble bajo, siempre en una superficie estable. También sugieren evitar que quede demasiado expuesto a la vista para mantener la armonía visual del espacio .

En entradas amplias o con mucho movimiento, se puede potenciar el efecto colocando dos recipientes: uno detrás de la puerta y otro en un lateral cercano, reforzando tanto la absorción de humedad como el equilibrio energético.

Fuente: TN