Steve Jobs, fundador de Apple: “Recordar que moriré es la herramienta más importante para tomar decisiones”

“ Recordar que moriré es la herramienta más importante para tomar decisiones ”. Con esa frase, Steve Jobs , cofundador de Apple, sintetizó una de sus ideas más profundas: la conciencia de la muerte como motor para vivir con propósito.

Lejos de ser una mirada pesimista, su reflexión apunta a lo contrario. Para Jobs, tener presente que la vida es finita ayuda a eliminar lo superficial y enfocarse en lo verdaderamente importante . Esa perspectiva lo acompañó en momentos clave de su vida, tanto personales como profesionales.

La frase fue pronunciada en 2005 durante un discurso en la Universidad de Stanford, uno de los más recordados en el mundo empresarial y académico. Ahí, el creador de productos icónicos como el iPhone y la MacBook compartió experiencias personales que marcaron su forma de pensar.

La idea central detrás de la frase es que la muerte funciona como un filtro. Al recordar que el tiempo es limitado , muchas preocupaciones pierden peso: el miedo al fracaso, la opinión de los demás o la búsqueda de aprobación dejan de ser determinantes.

En ese sentido, Jobs planteaba que las decisiones más importantes deben tomarse en función de lo que uno realmente quiere hacer , y no de lo que se espera desde afuera. La finitud de la vida obliga a priorizar, a elegir con mayor honestidad y a no postergar aquello que importa.

Además, su reflexión invita a actuar. No se trata solo de pensar en la muerte, sino de usar esa idea como impulso para avanzar , asumir riesgos y aprovechar las oportunidades . Para Jobs, el tiempo no era un recurso infinito, sino algo que debía utilizarse con intención.

Steve Jobs fue un empresario y visionario tecnológico nacido en Estados Unidos en 1955 y fallecido en 2011. Fue uno de los fundadores de Apple y una figura clave en la revolución digital.

A lo largo de su carrera, lideró el desarrollo de productos que transformaron la forma en que las personas se comunican, trabajan y consumen tecnología. Su enfoque combinaba innovación, diseño y una fuerte convicción sobre la importancia de seguir la intuición.

Su legado no solo está en sus creaciones, sino también en su forma de pensar. Frases como esta son una guía para quienes buscan tomar decisiones más conscientes y vivir con mayor sentido.

Fuente: TN