“Se agarró a un poste y se escuchó la descarga”: el relato de un vecino del nene que murió electrocutado

Mientras se busca determinar cómo se electrocutó el chico de 12 años que murió en medio del temporal que azotó a Tucumán , un vecino dio detalles del dramático momento.

“Estaban jugando los nenes, estaban usando esa parte (la calle) como si fuese piscina. Tocó un poste, que ya daba algunos toques porque varios de los que vienen a correr lo tocaron y se electrocutaron un poco”, precisó Juan en diálogo con TN .

Al mismo tiempo, el hombre aseguró que el menor se estaba cayendo cuando decidió agarrar el poste de luz para agarrarse. “Lo tocó y se electrocutó. Lo vimos con toda la impotencia porque no podíamos hacer nada. Se escuchó la descarga y fue shockeante”, lamentó sobre los minutos posteriores en donde la policía impidió el paso en el lugar.

El dramático episodio ocurrió sobre la calle Jujuy al 2800, en la zona sur de la capital provincial, frente a un supermercado mayorista. De acuerdo con la información preliminar, el menor -identificado como Lisandro- estaba jugando en el agua acumulada por los anegamientos cuando, por causas que aún se investigan, entró en contacto con una corriente eléctrica y falleció en el acto.

La escena generó un fuerte impacto en el barrio. Testigos relataron que todo sucedió en cuestión de segundos, en un contexto de calles completamente cubiertas por el agua tras varias horas de precipitaciones intensas.

Según informó el medio local Contexto Tucumán , la víctima era el único hijo varón de su familia y cursaba el último año de la escuela primaria.

Mientras tanto, la investigación avanza para determinar el origen de la descarga.

Se espera que en las próximas horas las autoridades emitan un informe oficial con precisiones técnicas sobre el hecho y posibles responsabilidades.

Fuente: TN