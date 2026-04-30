Santa Sofía: cuál es su historia y qué oración rezarle en su día

El Día de Santa Sofía , también conocida como Sofía de Roma o Sofía de Milán , se celebra cada 30 de abril , en honor a esta figura cristiana asociada al martirio, la fortaleza espiritual y la fe familiar . Madre de Fe, Esperanza y Caridad, su historia es recordada por el sufrimiento y devoción con su fe . También se celebra el 15 de mayo, fecha muy difundida en distintas regiones de Europa.

Santa Sofía de Roma vivió durante el siglo II, bajo el gobierno del emperador Adriano . Se la describe como una viuda cristiana y madre de tres niñas llamadas Fe , Esperanza y Caridad , nombres que representaban virtudes fundamentales del cristianismo. Desde joven, inculcó a su familia acerca del respeto a Dios y la práctica de fe.

El clan se mudó a Roma, donde comenzaron a acudir a diferentes iglesias y conectar con otras mujeres devotas . La amabilidad y entusiasmo de Sofía ayudó a convertir a varias personas al cristianismo . Sin embargo, la noticia legó a las autoridades, causando un gran desacuerdo.

El emperador Adriano solicitó una audiencia con la familia. Al conocer a las niñas, quedó impresionado por su belleza y práctica de fe. Ordenó abandonar sus creencias y rechazar el cristianismo , pero tanto la madre como las niñas se negaron. De esta manera, Fe fue sometida a castigos públicos y luego ejecutada . Esperanza padeció tormentos similares y murió decapitada tras negarse a ofrecer sacrificios a los ídolos.

La menor, Caridad , fue igualmente perseguida y tras soportar golpes, fuego y otras pruebas sin renunciar a sus convicciones, fue decapitada. Durante todo ese tiempo, Sofía permaneció cerca de sus hijas, alentándolas con entereza y acompañándolas hasta el último momento. Decidió enterrar sus cuerpos y rendir culto a sus tumbas . Falleció en soledad y paz y fue sepultada junto a su familia. Es considerada como una mártir , por haber sufrido interiormente cada uno de los padecimientos de sus hijas.

En el año 778, sus reliquias fueron trasladadas al convento de Eschau, en Alsacia , donde su veneración se extendió especialmente a Alemania. Allí quedó muy arraigada la fiesta del 15 de mayo , mientras que antiguos calendarios romanos también la recuerdan el 30 de abril . Uno de estos es el antiguo martirologio romano, un catálogo de mártires y santos de la Iglesia católica ordenados según la fecha de celebración de sus fiestas.

Santa Sofía es ilustrada junto a sus hijas, Fe, Esperanza y Caridad . Se la observa con una túnica y manto, símbolos de dignidad cristiana . Algunas iconografías la presentan señalando al cielo o sosteniendo una palma, emblema del triunfo espiritual y la fidelidad. Ciertas imágenes la muestran coronada o con una aureola destacada , lo que sugiere su condición de mujer sabia y santa .

La siguiente oración sirve para pedirle una gracia a Santa Sofía :

y has obtenido, en gloria, coronación celestial de victoria,

guiaste al martirio a Caridad, Esperanza y Fe,

Fuente: La Nación