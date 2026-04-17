Revés para Tapia: la Cámara le puso un frenó al traslado de una causa contra la AFA y ahora decide la Corte

La Cámara del Crimen frenó el traslado de uno de los expedientes que investiga a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) a la Justicia de Campana, adonde Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino , presidente y tesorero de la entidad, buscan concentrar todos los expedientes en su contra.

Se trata de la causa que nació con la denuncia del empresario Guillermo Tofoni , que había celebrado contratos con la AFA y considera que no fueron cumplidos. Es la única con los registros bancarios que reveló LA NACION en diciembre, con documentos que darían cuenta de un desvío de al menos US$ 42 millones hacia cuatro sociedades fantasma creadas en Miami.

La hipótesis es que esos fondos, generados por contratos de la Selección y negocios internacionales, no habrían ingresado al patrimonio de la AFA, sino que habrían sido canalizados a través de Tour ProdEnter LLC , la firma constituida en Estados Unidos vinculada a Érica Gillette y Javier Faroni.

Al igual que otros expedientes, quedó atravesado por un tironeo de competencias entre juzgados. Replicando una estrategia anterior, el juez federal de Campana Adrián González Charvay -que tiene bajo su órbita la causa en la que se investiga quiénes son los verdaderos dueños de la quinta de Pilar- solicitó que la denuncia de Tofoni, que tramita en la Justicia porteña, pasara a su juzgado. Entre otros puntos, sostuvo que había una cuestión federal tributaria en la causa.

Así, en línea con los deseos de Tapia y Toviggino, que entienden que todo debe tramitar en Campana porque la dirección de la AFA es en Pilar y porque el presunto desvío de dinero de la entidad y el delito de lavado son inseparables, el juez planteó una inhibitoria al juzgado porteño, que fue aceptada por la jueza de primera instancia del fuero nacional porteño, Paula Petazzi .

Pero Tofoni apeló la decisión y ahora la Cámara, en línea con el dictamen del fiscal Ricardo Sáenz , le dio parcialmente la razón: frenó el traslado y envió el conflicto a la Corte Suprema para que defina qué tribunal debe quedarse con el expediente.

En un duro fallo, el juez Ignacio Rodríguez Varela , de la Sala V, remarcó que, aunque pueda haber conexión fáctica entre el presunto desvío y el lavado, el lavado es un delito autónomo y no arrastra automáticamente al fuero federal todos los delitos previos.

Sostuvo que el planteo ya había sido resuelto en un fallo anterior y que era “llamativa” la pretensión de llevar al conurbano todas las investigaciones de la AFA que, en rigor, es gestionada en la Ciudad de Buenos Aires y no en Pilar, según sostuvo.

Rechazó también un planteo de la defensa de Tapia que pedía declarar “desierto” el recurso de Tofoni, es decir, anularlo, por haber llegado tarde a la audiencia. El juez dijo que Tofoni llegó dentro de un margen “tolerable” y marcó incluso que su abogado había llegado antes que la defensa de Tapia. “Basta para rechazarla con señalar que Guillermo Luis Tofoni en definitiva compareció en los estrados del tribunal y permaneció en la sala hasta la finalización del debate”, escribió.

Como no hay un tribunal superior común entre ese tribunal y el juzgado de Campana, el juez resolvió que sea la Corte quien defina la contienda, sin que eso frene la investigación.

“Se espera que, en lo sucesivo, no se reediten asuntos que, aunque provisorios, no han observado modificaciones sustanciales, y se estabilice de manera perceptible y duradera la competencia para investigar y resolver las hipótesis delictivas introducidas en este legajo”, sostuvo el juez.

Fuente: La Nación