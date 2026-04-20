Reid Wiseman y un video sin editar de la Luna grabado con su iPhone: “Es como ver el atardecer en la playa desde un asiento del cosmos”

Los astrónomos aseguran que decir “la puesta del Sol” no sería una expresión correcta desde el punto de vista científico, ya que el astro nunca se pone, sino que nuestro planeta lo orbita. Pero aquella expresión es tan antigua casi como la humanidad, cuando empezó a preguntarse sobre la salida y el escondite de la estrella en el horizonte. Aquella frase es la que utilizó Reid Wiseman , comandante de la misión Artemis II, y la rebautizó para describir “la puesta de la Tierra” en la perspectiva de la Luna. En su cuenta de X publicó un video que grabó antes de que la nave Orión se sumergiera detrás de la cara oculta del satélite terrestre y su registro impactó al mundo.

La expedición de la NASA terminó el 10 de abril, pero todavía siguen las repercusiones de ese viaje que resultó ser el más largo que un ser humano haya hecho jamás. Además de los datos que se recogieron, también se siguen publicando videos y fotos de la travesía y Wiseman quiso compartir lo que grabó con su iPhone .

El astronauta logró captar un momento único, que nadie nunca pudo: el movimiento orbital de la Luna mientras cubre a la Tierra desde el espacio . Este evento fue tan impactante que lo describió con asombro y alegría en el posteo que hizo.

“Solo una oportunidad en esta vida… Como ver el atardecer en la playa desde el asiento más extranjero del cosmos, no pude resistirme a grabar un video con el celular del Earthset (puesta de la Tierra). Se escucha el obturador de la Nikon mientras @Astro_Christina está disparando ráfagas de 3 tomas y capturando esas excepcionales fotos del Earthset a través del lente de 400 mm. @AstroVicGlover estaba en la ventana 3 observándolo junto a @Astro_Jeremy a su lado”, relató como una crónica de ese espectáculo de la naturaleza.

“Apenas podía ver la Luna a través de la ventana de la escotilla de acoplamiento, pero el iPhone era del tamaño perfecto para capturar la vista… esto está sin recortar, sin editar, con un zoom de 8x que es bastante comparable a la vista del ojo humano”, indicó el astronauta y subrayó: “Disfruten” .

El video se grabó el 6 de abril mientras la tripulación sobrevolaba el satélite natural, en su punto más alejado de nuestro planeta, a unos 406.771 kilómetros de distancia . En el registro se aprecia el fenómeno que los astronautas definen como “limbo lunar” , que es el borde de la superficie visible (disco) de la Luna vista desde la Tierra, pero en esta ocasión, sucedió al revés.

Minutos después, mientras la nave espacial avanzaba por su trayectoria, la tripulación de la nave Orión presenció el efecto contrario: “Un amanecer terrestre” , con el planeta que volvió a ser visible. Incluso, pudieron observar un eclipse solar desde el espacio .

De esta manera, el material que aportó el comandante proporcionó una nueva forma de observar el mundo en que vivimos, en medio de un evento particular que sucede todos los días, pero que es imperceptible desde nuestra posición y que de ninguna otra manera se habría apreciado. Este video casero y sin edición dejó de fondo el sonido ambiente de Orión, donde captó la emoción de toda la tripulación al observar lo que nunca vieron. “¡Mirá eso!”, se escuchó repetir a Wiseman.

Fuente: La Nación