Reforma electoral: el peronismo no podrá evitar otro quiebre en el Senado por la eliminación de las PASO

El proyecto de reforma electoral que ingresó en el Senado y que el Gobierno pretende aplicar en las elecciones presidenciales del próximo año no sólo provoca tensiones entre el oficialismo y los aliados sino que, además, vuelve a poner al descubierto las diferencias en el peronismo sobre la eliminación de las PASO .

Al menos hay tres posiciones entre los distintos exponentes del peronismo en la Cámara alta, donde los gobernadores volverán a tener un rol protagónico para definir si avanza o no la propuesta impulsada desde la Casa Rosada y que también prevé una dura reforma sobre el financiamiento de los partidos políticos y la incorporación de la controvertida figura de la ficha limpia.

En principio está claro dentro del espacio que la eliminación de las primarias es una jugada que beneficia al oficialismo mientras que pone a los partidos de la oposición en la obligación de armar una interna, que no tendrá la misma participación de una elección obligatoria para definir candidaturas.

Frente a este escenario, en la principal fuerza opositora en el Congreso hay gobernadores que quieren voltear a las primarias como Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Raúl Jalil (Catamarca) y Martín Llaryora (Córdoba). Al menos esa es la posición en la previa al debate que se espera que arranque en las próximas semanas ajustados por el calendario electoral 2027.

Se puede sumar al tucumano Osvaldo Jaldo , quien anunció que la conducción del PJ provincial definirá la posición frente a la iniciativa del Gobierno. Sin embargo trató de relativizar la posible eliminación de las primarias advirtiendo que la carta orgánica del partido tiene prevista la elección interna en caso de que no haya primarias.

Pero en este caso lo que juegan son los senadores, que deberán tratar en primera instancia la propuesta. Melella tiene a la senadora Cristina López, quien vale aclarar que votó a favor de que se mantengan las PASO cuando se suspendieron en 2025, mientras que Jalil tiene a Guillermo Andrada, que rechaza las primarias, y puede sumar el acompañamiento de Lucía Corpacci, que en el primer intento del oficialismo se abstuvo.

Llaryora tiene a Alejandra Vigo y el cordobesismo que militaron la eliminación de las PASO, ya que en esa provincia no hay ley de elecciones primarias. Mientras que Jaldo cuenta con los votos de las senadoras Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, quienes votaron a favor de la suspensión el año pasado, al igual que Juan Manzur, quien tendrá una charla con el gobernador, según anticipó el propio mandatario provincial.

En el caso de Gustavo Sáenz (Salta) hay algunos condicionamientos aunque entienden que tal como están diseñadas las PASO no funcionan, sin contar el costo importante de la elección que se estima en unos US$ 200 millones , según indican desde el Gobierno.

Lo cierto es que la senadora Flavia Royón, quien responde al gobernador, no cree que pueda avanzar la eliminación de las PASO, pero estaría abierta a una primaria optativa con requisitos mínimos . Es una opción que también analizan en el PRO y un sector del radicalismo para negociar con el Gobierno.

También hay senadores peronistas sin tierra, que no responden a un gobernador, que están en contra de las PASO como el sanjuanino Sergio Uñac y el puntano Fernando Salino, quienes apoyaron la suspensión de la propuesta y están a favor de volver al antiguo sistema de internas partidarias.

La anti K Carolina Moisés, quien está en sintonía con Gustavo Sáenz, evitó adelantar si mantendrá la posición del año pasado, cuando votó a favor de la suspensión de las primarias. Pero en la tribu del oficialismo la cuentan entre las legisladoras a convencer para llegar a los 37 votos, mayoría absoluta de la cámara, que exige la Constitución por tratarse de una reforma electoral.

En tanto, los gobernadores Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Axel Kicillof (Buenos Aires) y Sergio Ziliotto (La Pampa) están más encolumnados en rechazar la eliminación de las PASO, una ley que fue aprobada durante el gobierno de Cristina Kirchner, quien ratificó ante su círculo intimo su oposición a la iniciativa del mileismo. El santiagueño Elías Suárez , quien responde a Gerardo Zamora, también estaría en línea con el kirchnerismo, aunque el año pasado su jefe político avaló la suspensión de las primarias.

Los K más duros apuestan a contener a todo el bloque en una reunión que buscarán armar la próxima semana para avanzar en el análisis del proyecto que ya fue girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto, que comandan los libertarios Agustín Coto y Agustín Monteverde.

Un dato a tener en cuenta es que ambas comisiones siguen sin contar con representantes del bloque Justicialista, que encabeza José Mayans , en una medida de protesta de cómo el oficialismo y los aliados se repartieron las sillas en las comisiones.

En el análisis previo, dentro del peronismo ven pocas posibilidades que avance la inclusión del casillero de boleta completa mientras que advierten que si no hay una propuesta razonable y realista tampoco avanzarán los artículos vinculados con el financiamiento de los partidos políticos y las campañas. En este punto indican que la normativa destruye a los partidos pequeños y medianos.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín