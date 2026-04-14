Rectores de 15 universidades respaldan la propuesta de la Corte para terminar con las arbitrariedades en la selección de jueces

Rectores de 15 universidades se pronunciaron a favor de la iniciativa impulsada por la Corte Suprema orientada a perfeccionar el sistema de selección de magistrados y a fortalecer la transparencia de los concursos públicos.

"Desde el ámbito universitario , valoramos especialmente que la propuesta coloque en el centro del proceso la formación profesional, la excelencia académica y la capacitación continua como condiciones indispensables para el acceso a la magistratura", indicaron en un comunicado.

En ese sentido, precisaron que "la calidad de la Justicia depende, en gran medida, de la calidad de quienes la integran, lo que exige reglas claras, evaluaciones objetivas y procedimientos previsibles ".

A fines de marzo, con un amplio apoyo político, la Corte Suprema presentó un proyecto para tratar de eliminar la discrecionalidad y la “rosca” política en la elección de candidatos a jueces nacionales por sobre los méritos académicos, morales y profesionales de los postulantes.

Así los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti presentaron el llamado “Proyecto de Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados” aprobado por acordada 4/2026 el 25 de marzo pasado. Horacio Rosatti no lo firmó porque es, además, presidente del Consejo de la Magistratura, donde habrá un arduo debate y como seguramente Cristina Kirchner dará la orden de oponerse deberá votar.

En el comunicado firmado por rectores de 15 universidades invitaron a las autoridades competentes a "brindar un pronto tratamiento" a la iniciativa.

"Su aprobación en forma integral permitirá consolidar un sistema consistente y eficaz , evitando soluciones fragmentarias que debiliten su alcance y comprometan sus objetivos", indicaron.

"Avanzar en esta dirección - sostuvieron - no solo mejora la calidad institucional del Poder Judicial y refuerza la confianza pública, sino que constituye un paso concreto en el camino de afianzar la justicia, conforme al mandato fundacional de nuestra Constitución".

El comunicado lleva las firmas de : José Luis Ghioldi, Rector de la Universidad de Belgrano; Paulo Falcón, Rector de la Universidad CAECE; Carlos I. Salvadores de Arzuaga, Rector de la Universidad del Salvador; Andrés Aguerre SJ , Rector de la Universidad Católica de Córdoba; María Laura Simonassi, Rectora de la Universidad Católica de Cuyo; Rita Gajate, Rectora de la Universidad Católica de la Plata; Juan Carlos Mena, Rector de la Universidad FASTA; Norberto Porto Lema, Rector de la Universidad de Morón ; Eduardo Sisco , Rector de la Universidad Museo Social; Ricardo Popovsky , Rector de la Universidad de Palermo; Gastón O´Donnell , Rector de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales; Federico Fanjul , Rector de la Universidad Santo Tomás de Aquino de Tucumán; Martín De Palma, Rector de la Universidad Católica de Santa Fe; Héctor Sauret, Rector de la Universidad de Concepción del Uruguay; y Tomás Guillermo Rueda , Decano de la Universidad Blas Pascal.

Fuente: Clarín