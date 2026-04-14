Mantienen el embargo sobre bienes de los padres de Roberto Baratta investigado, también, por enriquecimiento ilícito

La Cámara Federal de Casación Penal convalidó el rechazo al pedido de levantamiento de las medidas cautelares dispuestas a los padres de Roberto Baratta (ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación de 2003 a 2015).

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal -integrada por los doctores Javier Carbajo (como Presidente), Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky- declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa de Marta Rosa Girola y Palmino Baratta, padres de Roberto Baratta.

El máximo tribunal penal del país convalidó el fallo de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de CABA, en cuanto había confirmado el decisorio del Juzgado Federal Nº 12 de CABA –a cargo de Ariel Lijo– que había rechazado el pedido de levantamiento de las medidas cautelares oportunamente dispuestas.

Aquellas medidas cautelares consistieron en el bloqueo de los fondos existentes en los plazos fijos nro. 3716-15133 y 3716-7842 del Banco Nación y el embargo sobre la de 800 metros cuadrados situada en “Country Club Mapuche”, partido de Pilar.

Los jueces ponderaron que la resolución impugnada no constituye una sentencia definitiva, ni tampoco puede equipararse a tal. Además, indicaron que el recurrente no demostró la existencia de una cuestión federal debidamente fundada que habilite la apertura de instancia.

Roberto Baratta se encuentra encausado bajo una investigación a cargo del juez Lijo en la cual se examina el presunto enriquecimiento ilícito del nombrado, a partir de su designación como Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión dependiente del Ministerio de Planificación Federal de Inversión Pública y Servicios -cargo que ejerció entre los años 2003 y 2015- para lo cual se habría valido de miembros de su grupo familiar primario, quienes habrían oficiado como personas interpuestas (art. 268 -2- del C.P.).

Fuente: Clarín